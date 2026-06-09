Названы сроки выпуска полностью российского автомобиля «Волга»

Горьковский автозавод будет выпускать не только лицензионные копии Geely.

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Выпуск локализованных копий автомобилей Geely — это лишь начало возрождения легендарного советского и российского автобренда «Волга». Уже в 2028 году в линейке, вероятно, появится модель собственной разработки, об этом рассказала глава марки Татьяна Фадеева.

«Волга» возвращается на рынок спустя 15 лет после прекращения продаж последнего легкового автомобиля производства Горьковского автозавода (ГАЗ). Уже 19 июня в автосалонах появятся кроссоверы Volga K40, K50 и седан C50, построенные на базе автомобилей китайского концерна Geely Automobile.

«Запуск принципиально новых моделей — это перспектива скорее 2028 года. Текущая задача — уверенно закрепиться на рынке с нашей модельной линейкой, запустить проекты по разработке, а также освоению основных узлов и агрегатов», — рассказала Фадеева в интервью «Российской газете».

Топ-менеджер добавила, что текущий проект позволит бренду технически подготовиться к производству принципиально новых моделей.

«Наша главная цель — не просто сборка готовых моделей, а создание и освоение собственных технологий на базе российских компонентов. Но сейчас критически важно сделать первый шаг и сделать его правильно. Фундамент этой долгосрочной стратегии мы закладываем прямо сейчас», — заключила Фадеева.

Какой будет возрождённая «Волга» — всё, что известно о новом проекте Volga