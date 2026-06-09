Tenet стал одним из самых востребованных автобрендов в России
Менее чем за год продано свыше 80 тысяч автомобилей сборки бывшего завода Volkswagen в Калуге.
За девять месяцев на рынке новый бренд Tenet вошёл в число самых востребованных среди российских автолюбителей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой холдинга «АГР», которому принадлежит марка.
С сентября 2025 года по май 2026-го было реализовано 84 819 автомобилей Tenet, выпущенных на бывшем сборочном предприятии Volkswagen в Калужской области. По этому показателю марка уступила только отечественной Lada и китайскому Haval. Причём всего за девять месяцев доля марки в сегменте кроссоверов выросла в пять раз относительно сентября 2025-го, достигнув 14,4%.
На сегодняшний день линейка Tenet насчитывает четыре модели. Бестселлером является кроссовер T7, на который приходится каждая вторая продажа в дилерской сети бренда.
Продажи Tenet по моделям с сентября 2025-го по май 2026-го
- T7 — 42 410 авто (доля продаж 50%);
- T4 — 32 655 (38,5%);
- T8 — 7 210 (8,5%);
- T4L — 2 544 (3%).
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Лидером по объёму продаж Tenet стал Приволжский федеральный округ с долей 25% от общего объёма. Второе и третье места с результатом 16% и 15% соответственно разделили Московский регион и Центральный федеральный округ.
Новый автомобильный бренд Tenet: история марки, модели, цены и комплектации