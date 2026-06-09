Tenet стал одним из самых востребованных автобрендов в России

Менее чем за год продано свыше 80 тысяч автомобилей сборки бывшего завода Volkswagen в Калуге.

© Tenet

За девять месяцев на рынке новый бренд Tenet вошёл в число самых востребованных среди российских автолюбителей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные пресс-службой холдинга «АГР», которому принадлежит марка.

С сентября 2025 года по май 2026-го было реализовано 84 819 автомобилей Tenet, выпущенных на бывшем сборочном предприятии Volkswagen в Калужской области. По этому показателю марка уступила только отечественной Lada и китайскому Haval. Причём всего за девять месяцев доля марки в сегменте кроссоверов выросла в пять раз относительно сентября 2025-го, достигнув 14,4%.

На сегодняшний день линейка Tenet насчитывает четыре модели. Бестселлером является кроссовер T7, на который приходится каждая вторая продажа в дилерской сети бренда.

Продажи Tenet по моделям с сентября 2025-го по май 2026-го

T7 — 42 410 авто (доля продаж 50%); T4 — 32 655 (38,5%); T8 — 7 210 (8,5%); T4L — 2 544 (3%).

Если вы задумываетесь о покупке одной из этих моделей Tenet, наш калькулятор автокредита поможет вам заранее рассчитать ежемесячный платёж и подобрать оптимальные условия.

Лидером по объёму продаж Tenet стал Приволжский федеральный округ с долей 25% от общего объёма. Второе и третье места с результатом 16% и 15% соответственно разделили Московский регион и Центральный федеральный округ.

Новый автомобильный бренд Tenet: история марки, модели, цены и комплектации