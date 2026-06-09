Летний чек-лист автолюбителя: какие вещи должны быть в машине в жару

Эксперты СберАвто рассказали, какие вещи стоит обязательно держать в машине летом и что проверить перед началом сезона.

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Лето — время автопутешествий, выездов на природу и долгих поездок за город. Однако вместе с радостью открытий сезон приносит и повышенную нагрузку как на автомобиль, так и на водителя. Жара, внезапные ливни, многокилометровые пробки и пыльные трассы делают каждую поездку настоящим испытанием. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), рассказали, какие вещи стоит обязательно положить в салон машины летом и что важно проверить в начале сезона.

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Чтобы летние поездки были комфортными и безопасными, эксперты рекомендуют положить в машину несколько полезных вещей:

Солнцезащита. Используйте фольгированные экраны на лобовое стекло и шторки на боковые окна для защиты салона от перегрева. Водителю пригодятся солнцезащитные очки.

Используйте фольгированные экраны на лобовое стекло и шторки на боковые окна для защиты салона от перегрева. Водителю пригодятся солнцезащитные очки. Аптечка. Дополните стандартную аптечку средствами от укусов насекомых, аллергии (антигистаминные), жаропонижающими, кремом от солнца и препаратами от укачивания (особенно при поездках с детьми).

Дополните стандартную аптечку средствами от укусов насекомых, аллергии (антигистаминные), жаропонижающими, кремом от солнца и препаратами от укачивания (особенно при поездках с детьми). Уход за стёклами. Держите запас омывающей жидкости и микрофибру. Чистые стёкла — залог хорошего обзора и безопасности.

Держите запас омывающей жидкости и микрофибру. Чистые стёкла — залог хорошего обзора и безопасности. Чистота в салоне. После выездов на природу помогут контейнер для мусора и влажные салфетки.

После выездов на природу помогут контейнер для мусора и влажные салфетки. Набор для непогоды. На случай внезапного дождя возите дождевик, фонарь и проверьте исправность дворников.

На случай внезапного дождя возите дождевик, фонарь и проверьте исправность дворников. Вода. Обязательно имейте запас питьевой воды для водителя, пассажиров и на случай непредвиденных ситуаций в дороге.

Что нужно проверить в машине и на что обратить внимание во время поездки?

В начале лета важно провести базовую проверку автомобиля самостоятельно или во время планового технического обслуживания. В частности, стоит убедиться в нормальном уровне охлаждающей жидкости, проверить состояние шин, аккумулятора, радиатора и работу кондиционера.

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Во время поездок обращайте внимание на приборную панель. Немедленно остановитесь, если заметите следующие признаки:

Стрелка указателя температуры двигателя приближается к красной зоне.

Загорелся индикатор перегрева двигателя.

В салоне из воздуховодов внезапно пошёл горячий воздух вместо прохладного.

Также помните, что опасно оставлять под прямыми солнечными лучами в салоне электронику, документы, лекарства и аэрозольные баллончики — они могут испортиться или взорваться от перегрева.

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