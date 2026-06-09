Российских водителей могут освободить от одного вида штрафа

Этот штраф существует со времен СССР.

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В России может быть отменён один из старейших штрафов для водителей – административное наказание, если автомобилист забыл дома водительское удостоверение и был остановлен сотрудниками ГИБДД. С инициативой переписать эту статью КоАП выступил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как пишет ТАСС, депутат направил официальное обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с предложением не штрафовать автомобилистов при условии, что наличие прав подтверждается электронной базой данных МВД.

«Действующее регулирование не различает умышленное нарушение и обычную забывчивость. В результате водитель, который просто оставил документы дома, фактически несет такую же ответственность, как и человек, не имеющий права управления автомобилем или необходимых документов вовсе», – говорится в обращении Слуцкого к главе МВД России.

Денежное наказание за забытые водительские права существует ещё со времён СССР. По действующему российскому законодательству штраф автомобилиста, не имеющего при себе удостоверения, составляет 500 рублей.

Реакция Министерства внутренних дел на предложение Слуцкого пока неизвестна.

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