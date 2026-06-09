В трех округах Москвы появились новые станции зарядки электрокаров

В столице установили 41 новую зарядную станцию для электромобилей.

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В столице продолжается активное развитие инфраструктуры для электромобилей. Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на улицах города уже разместили 41 новую зарядную станцию.

В прошлом году были заключены пять долгосрочных государственных контрактов на установку и обслуживание 70 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт и более. На данный момент более 40 из них уже введены в эксплуатацию.

Новые объекты городской сети «Энергия Москвы» появились в трёх округах столицы:

Юго-Восточный административный округ: 14 станций;

Южный административный округ: 14 станций;

Зеленоградский административный округ: 13 станций.

Все станции размещены на улично-дорожной сети в шаговой доступности от жилых домов, транспортных узлов и общественных пространств, что обеспечивает удобство, надёжность и безопасность процесса зарядки.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы планомерно развиваем транспортную электрозарядную инфраструктуру в столице. Водителям электромобилей стала доступна еще 41 современная городская ЭЗС. Их установили в рамках заключенных госконтрактов. Так мы создаем еще больше возможностей для быстрой зарядки электромобилей на улицах Москвы», — отметил Ликсутов.

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