Раскрыто название брутального внедорожника Hongqi. Эту машину ждут в России

Таких автомобилей в модельном ряду Hongqi ещё не было.

© Hongqi

Премиальный китайский бренд Hongqi раскрыл название своего первого рамного внедорожника. Дебютировавший ещё на Международном автосалоне в Шанхае-2025 автомобиль получил индекс G919.

Огромный угловатый автомобиль станет первым «рамником» в истории марки Hongqi, существующей с 1958 года. Его главная техническая особенность — гибридная силовая установка. Бензиновый турбомотор 2,0 работает исключительно как генератор, а на каждое колесо приходится по своему электромотору. Суммарная отдача системы составляет 843 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 1320 Н·м.

Тяговая литий-ионная батарея ёмкостью 63 кВт·ч обеспечивает запас хода до 280 км на одной только электротяге. Дальность хода на одном баке/заряде составляет внушительные 1350 км.

© Hongqi

Что ещё есть интересного во внедорожнике?

Оснащение для бездорожья: автомобиль с завода комплектуется усиленным бампером, лебёдкой, экспедиционным багажником на крыше, мощными внешними светодиодными прожекторами и креплениями для запасного колеса.

автомобиль с завода комплектуется усиленным бампером, лебёдкой, экспедиционным багажником на крыше, мощными внешними светодиодными прожекторами и креплениями для запасного колеса. Автономная система вождения: в автомобиле установлен автопилот от Huawei с лидаром на крыше, который видит камни, грязь и глубокие лужи.

в автомобиле установлен автопилот от Huawei с лидаром на крыше, который видит камни, грязь и глубокие лужи. Полезные решения: предусмотрена функция V2L — от аккумулятора внедорожника можно запитать любые инструменты или технику.

В продажу Hongqi G919 поступит во второй половине 2026 года. Как рассказали полтора месяца назад в представительстве китайского бренда, внедорожник может официально появиться на российском рынке.

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