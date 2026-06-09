Раскрыто название брутального внедорожника Hongqi. Эту машину ждут в России
Таких автомобилей в модельном ряду Hongqi ещё не было.
Премиальный китайский бренд Hongqi раскрыл название своего первого рамного внедорожника. Дебютировавший ещё на Международном автосалоне в Шанхае-2025 автомобиль получил индекс G919.
Огромный угловатый автомобиль станет первым «рамником» в истории марки Hongqi, существующей с 1958 года. Его главная техническая особенность — гибридная силовая установка. Бензиновый турбомотор 2,0 работает исключительно как генератор, а на каждое колесо приходится по своему электромотору. Суммарная отдача системы составляет 843 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 1320 Н·м.
Тяговая литий-ионная батарея ёмкостью 63 кВт·ч обеспечивает запас хода до 280 км на одной только электротяге. Дальность хода на одном баке/заряде составляет внушительные 1350 км.
Что ещё есть интересного во внедорожнике?
- Оснащение для бездорожья: автомобиль с завода комплектуется усиленным бампером, лебёдкой, экспедиционным багажником на крыше, мощными внешними светодиодными прожекторами и креплениями для запасного колеса.
- Автономная система вождения: в автомобиле установлен автопилот от Huawei с лидаром на крыше, который видит камни, грязь и глубокие лужи.
- Полезные решения: предусмотрена функция V2L — от аккумулятора внедорожника можно запитать любые инструменты или технику.
В продажу Hongqi G919 поступит во второй половине 2026 года. Как рассказали полтора месяца назад в представительстве китайского бренда, внедорожник может официально появиться на российском рынке.
На автосалоне в Пекине показали брутальный внедорожник Hongqi