Audi официально представила кроссовер Q7 нового поколения

Встречаем новое поколение Audi Q7.

© Audi

Компания Audi официально представила кроссовер Q7 третьего поколения. Полноразмерный SUV стал ещё более универсальным, практичным, технологичным и привлекательным для автовладельцев с большой семьёй.

«На протяжении более 20 лет Audi Q7 был эталоном премиального внедорожника. С новым поколением мы продолжаем эту миссию», — прокомментировал на презентации глава Audi Гернот Дёлльнер.

Audi Q7 сохранил узнаваемый экстерьер с мощным атлетичным силуэтом. Главное изменение коснулось светотехники: матричные светодиодные фары с микролинзами способны проецировать сверхчёткие световые узоры прямо на дорогу, а сзади стоят OLED-фонари с функцией коммуникационной подсветки и активным световым почерком с восемью цифровыми сигнатурами. Ещё одна новинка — проекционная подсветка в порогах: когда вы подходите к машине ночью и открываете водительскую или переднюю пассажирскую дверь, на асфальте рядом с порогом проецируется яркое изображение (например, светящийся белый ромб — логотип quattro).

© Audi

Главное новшество внутри машины — вариативность. Салон получил сразу три конфигурации: на пять мест, шесть или семь. Все сиденья оснащены электроприводами. Кроме того, новый Q7 отличается гигантской панорамной крышей с подсветкой и регулируемой прозрачностью.

Дополняет картину новый центральный тоннель с отделкой под дерево и беспроводной зарядкой для двух смартфонов. Багажник базовой пятиместной версии вмещает до 806 литров, а при сложенных спинках второго ряда объём возрастает до 2075 литров.

В ходе работы над новым Q7 в Ингольштаде уделили особое внимание безопасности и различным «умным» помощникам. Например, внедорожник оборудован системой Lane Guidance, позволяющей выводить подсказки навигации прямо на асфальт перед машиной с помощью фар. Также доступны адаптивный круиз-контроль, обучаемый парковочный ассистент и помощник при выезде задним ходом с парковки.

© Audi

На Audi Q7 по-прежнему устанавливается 3,0-литровый турбодизель V6, доступный в двух степенях форсировки — 245 л.с. и 299 л.с. Оба варианта теперь оснащены мягким гибридом и электрическим компрессором. Электрокомпрессор обеспечивает мгновенную реакцию на нажатие педали акселератора, устраняя турбояму, а 48-вольтовая система рекуперирует энергию и помогает двигателю на разгоне и при езде в гору.

Мощность передаётся на все четыре колеса через постоянный полный привод quattro с новым самоблокирующимся межосевым дифференциалом и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Также в техническое оснащение входит адаптивная пневмоподвеска или её спортивная модификация для ещё большей манёвренности.

© Audi

Производство нового Audi Q7 будет налажено на заводе в Братиславе. Старт продаж на ключевых рынках Европы намечен на сентябрь 2026 года. Стоимость начинается от 87 900 евро или 7,4 млн рублей по текущему обменному курсу.

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