Автотуризм в России вырос на 52%: куда и на чем ездят россияне

2ГИС рассказал, как россияне ездят в автопутешествия.

© encierro/Shutterstock

Автопутешествия становятся всё популярнее среди россиян — количество дальних маршрутов за прошлый год выросло на 52%. Более половины граждан ездят в такие поездки два-три раза в год, а каждый пятый — раз в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого геосервисом 2ГИС и сервисом бронирования отелей «Отелло».

Участие в онлайн-опросе приняли около тысячи автопутешественников в возрасте от 18 до 55 лет. Также специалисты проанализировали обезличенные данные навигатора 2ГИС об автомаршрутах, которые были построены и по которым начинались поездки.

Каждый пятый россиянин путешествует на авто ежемесячно

По данным опроса, большинство (54%) опрошенных россиян путешествуют на автомобиле два-три раза в год — без учёта поездок на дачу, по делам или в командировку. При этом пятая часть респондентов (20%) отправляется в автопутешествие один раз в месяц, а ещё 16% делают это на регулярной основе — два-три раза в месяц.

65% россиян считают такие поездки полноценным путешествием с заранее запланированным маршрутом и остановками в интересных локациях и городах. Ещё 18% расценивают это как приключение без чёткого плана и составляют маршрут по пути, а для 9% — это просто дорога до пункта назначения.

80% планируют такие поездки с помощью геосервисов, многие советуются со знакомыми, которые уже ездили в этом направлении (44%), или ищут идеи в интернете (33%). Ещё 16% прибегают к помощи искусственного интеллекта, а каждый десятый (10%) вообще предпочитает импровизировать. Интересно, что импровизация в автопутешествиях намного чаще встречается у людей в возрасте 35-55 лет, чем у молодёжи (18-34 года), а респонденты в возрастной группе 35-44 лет чаще других используют ИИ при планировании поездки.

22% россиян пользуются услугами каршеринга в автопутешествиях

Большинство опрошенных россиян (89%) предпочитают использовать для таких поездок личный автомобиль. 37% берут авто в аренду — 22% пользуются услугами каршеринга, а 15% — другими сервисами долгосрочного проката. Ещё 28% респондентов поделились, что обычно ездят в качестве пассажиров на авто друзей или родственников.

© 2ГИС

Как далеко и надолго ездят

По данным 2ГИС, среднее расстояние, на которое жители крупнейших городов России строят автомаршруты — 536 километров (речь о дальних маршрутах расстоянием более 100 км, за пределы региона отправления).

Результаты опроса подтверждают статистику геосервиса — чаще всего автопутешественники тратят на дорогу в среднем 5-8 часов, то есть уезжают от дома примерно на 400-700 километров (23%).

5-8 часов (400–700 км): 23% путешественников;

(400–700 км): 23% путешественников; 3-5 часов (200–400 км): 21%;

(200–400 км): 21%; 8-12 часов (700–1000 км): 16%;

(700–1000 км): 16%; Более 12 часов (более 1000 км): 16%;

(более 1000 км): 16%; 2-3 часа (менее 200 км): 7%.

Бензин, еда и платные дороги — на что и сколько тратят в автопутешествиях

По данным опроса «Отелло» и 2ГИС, ключевыми статьями расходов в автопутешествиях россияне считают бензин (80% респондентов), еду (70%) и проживание (67%). Также в топ-5 входят развлечения и досуг (35%) и платные дороги (28%). Реже всего в дороге тратят деньги на штрафы (3%).

В своём последнем на данный момент путешествии 30% респондентов потратили от 10 до 20 тысяч рублей из расчёта на одного человека. Ещё 28% уложились в бюджет от 5 до 10 тысяч рублей, а 18% — от 20 до 30 тысяч рублей. При этом каждый десятый (11%) отметил что автопутешествие было довольно бюджетным и они потратили не более 5 тысяч на человека.

Самые длинные построенные маршруты

Аналитики 2ГИС подсчитали самые протяжённые маршруты, которые пользователи построили и запустили в навигаторе. Абсолютным лидером стал путь из Санкт-Петербурга в Магадан. Расстояние между двумя городами составляет 10 836 км, а чистое время в дороге — 148 часов (более 6 суток) без учёта остановок.

В топ-5 вошли самых популярных направлений также вошли: Республика Калмыкия — Магадан (10 655 км), Магадан — Астрахань (10 615 км) и Белгородская область — Магадан (10 556 км).

Открываем Москву: подробный гид по автопутешествию в столицу на майские праздники