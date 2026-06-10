12 и 13 июня парковки в Москве будут бесплатными

Московским автомобилистам приготовили подарок к государственному празднику.

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В честь празднования Дня России, 12 и 13 июня, парковка на уличных стоянках в Москве будет бесплатной. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

Решение распространяется на все парковочные зоны, включая территории с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зоны с динамическим ценообразованием. Парковки закрытого типа (со шлагбаумом) продолжат работать по стандартным тарифам.

«Мы делаем уличные парковки бесплатными в дни государственных праздников, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Просим водителей быть внимательными и соблюдать правила остановки и стоянки», — прокомментировал руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов.

В воскресенье, 14 июня, парковки будут работать в соответствии с воскресным режимом: бесплатно на всех улицах, кроме тех, что имеют тарифы 380, 450, 600 рублей в час и зоны динамического тарифа.

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