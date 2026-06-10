Ситидрайв запустил «горячую линию» для быстрой помощи при ДТП

Новая услуга доступна во всех шести городах, в которых работает каршеринг-сервис Ситидрайв.

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Сервис каршеринга Ситидрайв запустил новую функцию для своих пользователей. Теперь в случае дорожно-транспортных происшествий, пользователи смогут позвонить в службу поддержки и выбрать приоритетную линию, которая быстрее соединит с оператором для консультации и оказания помощи, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто»

Для того, чтобы попасть в приоритет необходимо позвонить по телефонам горячей линии в своём городе:

Москва: +7 (495) 223-06-90

Санкт-Петербург: +7 (812) 313-69-20

Сочи: +7 (862) 291-51-14

Краснодар: +7 (861) 210-03-41

Нижний Новгород +7 (831) 200-15-74

Екатеринбург: +7 (343) 221-76-48

После подсказки робота-оператора надо выбрать подходящий пункт, время ожидания ответа составит от 5 до 10 секунд. Если же пользователь обращается по другому вопросу, то оператор вернёт его на общую линию. Таким образом сервис оказывает дополнительную поддержку пользователям в стрессовой ситуации.

«Ситидрайв активно развивает инструменты для поддержки пользователей: не так давно мы запустили чат прямо в приложении, чтобы сократить время ожидания при обращении на почту и сделать формат общения ещё удобнее. Теперь мы выделяем приоритетную линию в случае ДТП, чтобы каршероводы знали о том, что помощь придет еще быстрее», – отмечает Виктор Андреенков, руководитель департамента клиентского опыта в Ситидрайве.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей и предоставляет машины для поминутной аренды, фиксированного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней, а также для долгосрочной аренды без оклейки и классического проката. Пользователи могут выбрать автомобиль любого класса и уровня комфортности из автопарка, насчитывающего более 20 000 автомобилей.

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