ГИБДД разъяснила новые правила действия водительских прав

С водительским удостоверением категории B или C, D теперь можно управлять квадроциклами, снегоходами, багги и другой легкой внедорожной техникой. Но есть важный нюанс.

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Накануне, 9 июня, Госдума РФ в третьем, заключительном чтении утвердила закон о расширении действия водительских прав. Это нововведение позволит автомобилистам с удостоверениями категорий B, C и D управлять лёгкими квадроциклами и снегоходами.

По действующим нормам для управления такой техникой нужны права тракториста-машиниста (категория А1). Потребуются они в отдельных случаях и после вступления в силу нового закона. Об особенностях нововведения рассказали в Госавтоинспекции.

«Это правило будет работать исключительно в случае использования самоходной машины на основании договора аренды (проката) или иного возмездного договора, предусматривающего временную передачу гражданину самоходной машины в управление», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ГИБДД.

Второе условие — прохождение перед поездкой инструктажа по управлению самоходной машиной. Ещё одно обязательное требование — общий стаж вождения должен быть не менее одного года.

Другими словами, с водительскими правами категории B, C или D можно будет ездить только на арендованной технике, при прохождении инструктажа в прокатной компании и водительском стаже. Ездить на личном багги, квадроцикле, снегоходе и других подобных транспортных средствах по-прежнему можно будет только с удостоверением тракториста-машиниста.

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