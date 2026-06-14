Ситуация с топливом, новый закон по водительским правам и дата старта продаж Volga. Главное за неделю

В Минэнерго отреагировали на ситуацию с бензином на юге, стала известна дата старта продаж новых автомобилей «Волга», водителям могут разрешить не платить за парковку, Госдума утвердила закон о расширении действия водительских прав категорий B, C и D, 2ГИС запустил уникальную для России функцию в навигаторе, а китайская марка Hongqi своего первого рамного внедорожника, который, вероятно, появится и в российских автосалонах – эти и другие события в подборке главных автоновостей прошедшей недели.

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Минэнерго прокомментировало ситуацию с бензином на юге России

Правительство на этой неделе официально подтвердило временные сложности с поставками топлива на юге России. Для решения проблемы уже создан специальный отраслевой штаб, который координирует работу крупнейших компаний ТЭК. Подробности — в материале.

Раскрыто название брутального внедорожника Hongqi. Эту машину ждут в нашей стране

Китайский премиум-бренд Hongqi спустя год с лишним после премьеры раскрыл название своего первого рамного внедорожника. О том, как будет называться брутальный автомобиль с гибридной установкой на 843 л.с. и запасом хода 1350 км – вы можете узнать из нашей публикации.

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Российских водителей могут освободить от одного вида штрафа

Автомобилистов в России предложили освободить от штрафа за забытые дома права, а также полис ОСАГО и ПТС. С такой инициативой выступил депутат Леонид Слуцкий, предложив не наказывать водителей, но при одном условии. Все подробности о предложении, направленном в МВД РФ – тут.

Автотуризм в России вырос на 52%: куда и на чем ездят россияне

В России стремительно набирают популярность автопутешествия: количество дальних поездок за последний год выросло на 52%. Во сколько обходится одна поездка и каков рекордный маршрут? Кто чаще импровизирует в дороге — молодежь или люди старше 35 лет, и на чью помощь полагается каждый десятый путешественник? Все ответы – в материале с итогами исследования, проведённого 2ГИС.

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ГИБДД разъяснила новые правила действия водительских прав

Уже скоро российские автомобилисты с правами категории B, C или D смогут управлять квадроциклами и снегоходами. Соответствующий законопроект стал на шаг ближе к утверждению. Правда, есть сразу несколько условий использования этой опции. В Госавтоинспекции всё подробно объяснили.

2ГИС первым в России запустил «Зелёную волну»

Сервис 2ГИС запустил функцию, которая подсказывает оптимальную скорость для проезда светофоров без остановок. Навигатор синхронизирует движение с таймерами сигналов, чтобы сделать поездку по городу максимально плавной. Подробности — в материале.

Состоялась премьера первого автомобиля марки Esteo: все подробности

10 июня в Москве прошла машины нового российского автобренда Esteo. Кроссовер MX оснащается 197-сильным мотором, полным приводом и тремя экранами в салоне, а его производство уже налажено в Санкт-Петербурге. Вся информация — в публикации.

Бензин бьёт рекорды: рост цен ускорился вдвое

Розничная цена топлива в России продолжает обновлять рекорды. За первую неделю лета бензин на АЗС по стране подорожал в два раза, причем темп подорожания стал наибольшим с начала 2026 года. Все подробности — в материале с отчётом Росстата.

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Водителям разрешат не платить за парковку

О штрафах неоплаченную парковку из-за неработающего паркомата можно будет забыть. Минтранс готовит важный законопроект, который защитит водителей в таких ситуациях. Кроме того, нововведение может легализовать постоплату в течение суток. Вся информация о нововведениях – в заметке.

Объявлена дата начала продаж новых автомобилей «Волга»

До запуска продаж автомобилей возрожденной марки «Волга» осталось меньше недели. Уже в следующую пятницу, 19 июня, заработает официальная дилерская сеть. В продажу одновременно поступят кроссоверы K40, K50 и седан C50.

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Помимо даты старта продаж обнародованы планы «Волги» по производству и реализации машин до конца 2026 года. Кроме того, на днях в представительстве марки допустили, что уже в ближайшие годы на конвейер может встать модель собственной разработки.

Также по ходу этой короткой предпраздничной недели мы рассказали о планах Hongqi по выводу новых моделей на российский авторынок, новых станциях зарядки для электромобилей в Москве, единственной комплектации нового флагманского кроссовера GAC S9 и самом выгодном времени для покупки автомобиля.