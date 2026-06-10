13-14 июня в Нижнем Новгороде состоится третий этап RDS GP-2026

Автомобильная столица России встречает сильнейших пилотов Гран-При Российской Дрифт Серии.

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Автомобильный спортивный комплекс «Нижегородское кольцо» (NRing) в ближайшие выходные, 13 и 14 июня, станет местом проведения третьего этапа Гран-При Российской Дрифт Серии 2026 года. В текущем сезоне для заездов главного чемпионата страны по дрифту будет использоваться знакомая всем пилотам классическая конфигурация оцениваемого участка.

Автодром, который чаще других трасс принимал этапы Российской Дрифт Серии, известен своим непростым характером. Длинные затяжные дуги с резкими перекладками и сложным финишем с подъёмом в горку традиционно бросают пилотам вызов, справиться с которым удаётся не всем.

Георгий Чивчян как фаворит этапа

Фаворитом в Нижний Новгород приедет лидер команды Takayama Forward Auto Георгий Чивчян, который является рекордсменом по количеству побед на «Нижегородском кольце». В 2026 году Гоча может одержать свою девятую победу на трассе в автомобильной столице России.

© RDS

Будет мотивирован на успех и Аркадий Цареградцев — лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» вышел в финал на первом этапе, но на втором завершил участие в ТОП-8. Так что Царь будет стремиться к победе, чтобы добиться важного для себя в этом сезоне результата и подтвердить свой статус одного из сильнейших дрифтеров России.

Томми Кайли и Дамир Идиятулин в числе претендентов на победу

Два пилота Fresh Racing — Томми Кайли и Дамир Идиятулин — также будут в числе претендентов на первое место. Ирландский спортсмен выиграл свой дебютный этап на Moscow Raceway, взял «серебро» на «Игора Драйв», и сейчас ему предстоит адаптироваться к ещё одной незнакомой трассе, на которой все его соперники выступают не первый год.

Дамир Идиятулин выиграл квалификацию на предыдущем этапе в Санкт-Петербурге, но во внутрикомандном противостоянии с амбициозным новичком RDS GP Томми Кайли все дуэли сезона пока проиграл. Так что у Дамира будет дополнительная мотивация и в сражении с соперниками, и с напарником за первую в этом году победу.

Артём Лейтис нацелен развить успех

В Санкт-Петербурге Артём Лейтис впервые в своей карьере пробился в полуфинал, так что пилот Carville Racing на деле доказал — он способен на успех. Вместе с напарниками Антоном Козловым, Иваном Пальминым и Дмитрием Щербиной спортсмен может преподнести приятный сюрприз в Нижнем Новгороде.

Для пилотов Lukoil Racing Drift Team — Григория Гусева, Андрея Астапова и Данилы Воробьёва — уик-энд на «Нижегородском кольце» будет очередной возможностью побороться за призовые места за рулём своих новых дрифт-каров, подготовленных к этому сезону прославленной гоночной командой.

По «уайлд-кард» (wild card) в третьем этапе Гран-При РДС в Нижнем Новгороде примут участие пилоты Открытого чемпионата РДС Александр Леонов на BMW E92, уже знакомый зрителям по выступлению в Санкт-Петербурге, и бронзовый призёр RDS Open PRO сезона-2025 Сергей Корнеев на Toyota Supra A80, который дебютирует в главном чемпионате страны по дрифту.

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Возвращение юниоров

В 2026 году Российская Дрифт Серия совместно с программой развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior впервые проводят серию летних учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров в возрасте от 8 до 15 лет. Первым автодромом Гран-При Российской Дрифт Серии, где выступили юные дрифтеры, стал комплекс «Игора Драйв». Сейчас молодым пилотам предстоит побороться на «Нижегородском кольце».

На автодроме в Нижнем Новгороде выступят 14-летний Степан Попов на дрифтовой Toyota Mark II и абсолютный триумфатор петербургского этапа 12-летний Арсений Цареградцев. Выиграв на «Игора Драйв» и квалификацию, и парные заезды, сын двукратного чемпиона RDS GP Аркадия Цареградцева нацелен закрепить свой успех на новой для юниорских УТС трассе.

Судейская бригада RDS GP 2026

В сезоне-2026 квалификационные и парные заезды пилотов Гран-При РДС оценивают опытные судьи Антон Новиков, Андрей Паули и Дмитрий Ермохин. Четвёртый судья, занимающийся аналитикой повторов, меняется от этапа к этапу, чтобы обеспечить эффективный процесс подготовки новых судейских кадров.

Расписание 3-го этапа Гран-При РДС 2026 на «Нижегородском кольце»

13 июня, суббота

9:00 — тренировочные заезды

12:00 — квалификация

16:40 — автограф-сессия на пит-лейне

17:40 — парные тренировки

14 июня, воскресенье

9:15 — тренировочные заезды

10:25 — парные заезды ТОП-32

12:45 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе

14:15 — парные заезды ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал

17:45 — церемония награждения

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома «Нижегородское кольцо», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

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