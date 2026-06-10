В России стартовало производство китайских внедорожников Tank

Выпуск рамных внедорожников премиум-марки из КНР налажен в Калининграде.

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В мае 2026 года на мощностях калининградского завода «Автотор» начался выпуск китайского рамного внедорожника Tank 300. Об этом объявила пресс-служба российского подразделения марки в среду, 4 июня.

Пока производство осуществляется по технологии крупноузловой сборки (SKD) на базе сваренного и окрашенного кузова. Однако в дальнейшем завод планирует расширить количество производственных операций и увеличить уровень локализации автомобиля.

Tank 300 выпускается в четырех комплектациях: «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум». Под капотом — безальтернативный 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель, развивающий 218 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с понижающей передачей и возможностью блокировки дифференциалов.

Tank 300 российской сборки имеет обширный набор внедорожных режимов движения и современные электронные системы помощи водителю (ADAS). Модель полностью адаптирована к суровому российскому климату и дорожным условиям. В штатное оснащение входит зимний пакет: подогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя и омывателя камеры заднего вида. Дополнительно автомобиль получает усиленную антикоррозийную обработку кузова для защиты от реагентов.

Премиальный бренд рамных внедорожников Tank официально появился в России в 2023 году, а Tank 300 стал его первой моделью на отечественном рынке. На сегодняшний день дилерская сеть марки, принадлежащей концерну Great Wall Motor, насчитывает 67 автосалонов в 49 городах нашей страны.

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