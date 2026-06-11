ГИБДД проведет тотальные проверки водителей в праздничные выходные

12-14 июня на дорогах по всей стране пройдут массовые рейды.

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Впереди праздничные выходные, приуроченные ко Дню России, который отмечается 12 июня. Но для водителей это не повод расслабляться за рулём. Тем более нарушителей правил дорожного движения (ПДД) почти наверняка ждёт встреча с сотрудниками ГИБДД.

Все ближайшие три дня на российских дорогах будут в усиленном режиме дежурить экипажи ДПС. Их основной задачей будет пресечение грубых нарушений ПДД, создающих прямую угрозу безопасности.

Ключевые направления в ходе массовых рейдов:

Борьба с пьянством за рулём. Массовые проверки пройдут не только в привычное вечернее и ночное время, но и днём. Особое внимание инспекторы уделят районам парков, набережных и других зон отдыха, где традиционно наблюдается скопление людей и транспорта.

Массовые проверки пройдут не только в привычное вечернее и ночное время, но и днём. Особое внимание инспекторы уделят районам парков, набережных и других зон отдыха, где традиционно наблюдается скопление людей и транспорта. Контроль за безопасностью пассажиров. Сотрудники будут останавливать автомобили для проверки использования ремней безопасности как водителем, так и пассажирами. Отдельно проверят правильность перевозки детей: наличие сертифицированных удерживающих устройств является обязательным условием. Нарушение этих правил грозит штрафом до 5000 рублей (за отсутствие детского кресла) и 1500 рублей (за непристёгнутый ремень).

Сотрудники будут останавливать автомобили для проверки использования ремней безопасности как водителем, так и пассажирами. Отдельно проверят правильность перевозки детей: наличие сертифицированных удерживающих устройств является обязательным условием. Нарушение этих правил грозит штрафом до 5000 рублей (за отсутствие детского кресла) и 1500 рублей (за непристёгнутый ремень). Снижение аварийности в зонах риска. Усиленному контролю подвергнутся нерегулируемые пешеходные переходы, а также участки трасс с запрещённой разметкой для обгона. Цель — исключить опасные манёвры и обеспечить приоритет пешеходов при переходе проезжей части.

Проверка технического состояния. Рейды затронут любителей внешнего тюнинга и технических доработок. Инспекторы обратят внимание на световые приборы, степень светопропускания стёкол (тонировку) и читаемость государственных регистрационных знаков. Любые изменения конструкции, не оформленные должным образом, станут поводом для разбирательства.

Судя по анонсам региональных управлений ГИБДД, массовые проверки водителей пройдут в следующих регионах:

Московская, Ленинградская, Брянская, Пензенская, Оренбургская, Свердловская, Ростовская, Новгородская области;

Пермский и Краснодарский край;

Республики Хакасия, Карелия, Крым, Башкортостан, Чувашия;

Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Чтобы избежать штрафа и не портить себе праздничные выходные, водителям рекомендуется перед поездкой проверить наличие в машине всех необходимых документов (права, СТС, ОСАГО), убедиться в исправности транспортного средства и отсутствии неоплаченных штрафов. И конечно, в дороге соблюдайте скоростной режим, правила проезда перекрёстков и пешеходных переходов и все остальные правила дорожного движения.

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