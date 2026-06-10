Бензин бьёт рекорды: рост цен ускорился вдвое

За одну неделю бензин на российских АЗС подорожал на колоссальные 62 копейки.

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Бензин на российских автозаправочных станциях (АЗС) за первую неделю лета 2026 года подорожал более чем на 60 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата по итогам мониторинга цен по стране, опубликованные в среду, 10 июня.

За неделю средняя стоимость бензина выросла с 67,83 до 68,45 рублей, то есть на 62 копейки. Для сравнения, неделей ранее этот показатель был на уровне 30 копеек, а месяц назад недельная прибавка составляла всего копеек. Темпы подорожания солярки ускорились на 2 копейки – с 64 до 66 копеек.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России со 2 по 8 июня:

АИ-92: +58 копеек, с 64,17 до 64,75 рубля;

+58 копеек, с 64,17 до 64,75 рубля; АИ-95: +66 копеек, с 69,78 до 70,44 рубля;

+66 копеек, с 69,78 до 70,44 рубля; АИ-98 и выше : +60 копеек, с 94,42 до 95,02 рубля;

: +60 копеек, с 94,42 до 95,02 рубля; ДТ: +66 копеек, с 79,46 до 80,12 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:

2-8 июня: +62 копейки;

26 мая – 1 июня: +30 копеек;

19-25 мая: +23 копейки;

12–18 мая: +8 копеек;

5–12 мая: +4 копейки;

28 апреля — 4 мая: +8 копеек;

21–27 апреля: +5 копеек;

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта — 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–10 марта: +9 копеек;

24 февраля — 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января — 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: без изменений (65,47 рубля);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

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