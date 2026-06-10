Назван топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России

Десятка самых продаваемых «бэушек» в мае 2026 года.

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Продажи подержанных легковых автомобилей в России в мае снизились на 6%, тогда как лидер на вторичном рынке остался тем же, что и в апреле. Об этом рассказал «Автостат Инфо» при подведении итогов последнего месяца весны 2026 года.

Если в апреле было перепродано 533 981 легковушек, то в мае — 511 587 единиц. Правда, в годовом сравнении рынок вырос на 4%. И в целом этот результат стал вторым с начала 2026 года — только в апреле и мае было продано больше полумиллиона подержанных машин.

Как и в апреле, самым продаваемым автомобилем с пробегом стала отечественная Lada Granta. На втором и третьем местах расположились «корейцы» Kia Rio и Hyundai Solaris. Интересно, что шесть из первых десяти мест заняли автомобили Lada.

Топ-10 самых продаваемых «бэушек» в мае 2026 года:

Lada Granta — 15 179 штук; Kia Rio — 10 853; Hyundai Solaris — 10 643; Toyota Corolla — 9 897; Lada 2107 — 9 733; Lada Vesta — 9 544; Ford Focus Legend — 9 273; Lada Niva — 8 493; Lada 2114 — 8 397; Lada Priora — 7 926.

В марочном рейтинге лидирует Lada с объёмом продаж 122 339 штук. Второе место у Toyota (55 817), третью строчку заняла Kia (30 607). Замыкают пятёрку лидеров Hyundai (29 513) и Volkswagen (24 397).

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