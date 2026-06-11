Состоялась премьера первого автомобиля марки Esteo: все подробности

В Москве прошла презентация кроссовера Esteo MX.

© ESTEO

Официально представлена первая модель в линейке Esteo на российском рынке. Кроссовер MX собирают на петербургском заводе компании АГР в Шушарах.

Как сообщил с презентации корреспондент «Рамблер/авто», Esteo MX безальтернативно оснащается двухлитровым 197-сильным бензиновым мотором, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Габариты модели – 4775×1890×1725 мм. Длина колёсной базы составляет 2800 мм. Дорожный просвет – 200 мм.

Производитель декларирует полную оцинковку всех наружных кузовных панелей. Модель предлагается в двух комплектациях — «Премиум» и «Флагман».

© Алексей Батушенко

Внешне автомобили в разных комплектациях можно отличить по размеру колёсных дисков: младшей полагаются 19-дюймовые, а более дорогая оснащена 20-дюймовыми.

Уже в базовом исполнении кроссовер может похвастаться тремя мониторами на передней панели: 10,25-дюймовой приборной панелью, центральным тачскрином мультимедийной системы с диагональю 15,6 дюйма и 12,3-дюймовым экраном переднего пассажира. Топовая версия дополнена аудиосистемой с 21 динамиком (вместо 14 в базе), системой автоматической парковки, встроенным видеорегистратором и функцией массажа на переднем пассажирском сиденье в дополнение к водительскому.

© Алексей Батушенко

За управление трансмиссией отвечает правый подрулевой переключатель. Спицы рулевого колеса оснащены набором многофункциональных кнопок. Физических клавиш в салоне MX немного: помимо кнопки запуска двигателя возле рулевой колонки, на тоннеле между передними креслами разместился лишь небольшой блок управления климатом и кнопка включения аварийной сигнализации.

В цветовой гамме кузова имеется три варианта: белый, чёрный и серый «Фантом». Интерьер предлагается в двух вариантах: коричневом или чёрном.

© Алексей Батушенко

Ради соответствия российским условиям эксплуатации модель оснастили электрообогревом руля, лобового стекла, всех сидений, боковых зеркал и форсунок омывателя. Кроме того, был увеличен до семи литров объём бачка омывателя, а также предусмотрена автоматическая очистка камеры заднего вида.

Предзаказ на новинку отечественного авторынка уже открыт. Сроки запуска продаж и стоимость Esteo MX будут названы позднее.

От «Волги» до «Сената»: какие новые автомобильные бренды появятся в России