Рост цен на бензин обогнал инфляцию почти в 2,5 раза

Стало известно, как изменилась стоимость топлива на заправках за последний год.

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Средняя цена на бензин на заправках за последние 12 месяцев выросла на 12,9%. Об этом при подведении итогов мая 2026 года сообщил Росстат.

В сравнении с последним месяцем весны прошлого года литр бензина подорожал с 59,86 до 67,83 рубля. Сильнее всего выросла стоимость премиального АИ-98 — на 10,2 рубля. АИ-92 и АИ-95 стоят сейчас на 7,5 и 7,8 рублей больше, чем 12 месяцев назад. Дизельное топливо подорожало на 8,1 рубля.

Как изменилась средняя стоимость бензина на российских АЗС с мая 2025 года по май 2026-го:

АИ-92: +7,53 рубля, с 56,64 до 64,17 рубля;

+7,53 рубля, с 56,64 до 64,17 рубля; АИ-95: +7,89 рубля, с 61,89 до 69,78 рубля;

+7,89 рубля, с 61,89 до 69,78 рубля; АИ-98: +10,28 рубля, с 84,14 до 94,42 рубля;

+10,28 рубля, с 84,14 до 94,42 рубля; ДТ: +8,11 рубля, с 71,35 до 79,46 рубля.

По официальным данным Центробанка, годовая инфляция в мае 2026-го составила 5,31%. Таким образом, рост стоимости топлива обогнал этот показатель почти в 2,5 раза.

За месяц средняя цена литра бензина выросла ровно на 70 копеек или 1,04%. В апреле стоимость составляла 67,13 рублей.

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