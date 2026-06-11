Дагестанский блогер получил двойной штраф за дерзкую выходку с автопилотом

ГИБДД привлекла к ответственности блогера, оставившего машину на автопилоте посреди улицы.

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Блогер-миллионник, спровоцировавший опасную ситуацию в плотном дорожном потоке в Москве, привлечён к административной ответственности сразу по двум статьям. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идёт о ситуации, которая произошла в первых числах июня на одной из столичных улиц. Блогер и пранкер из Дагестана Хиза (настоящее имя — Хизри Запиров) поставил свою машину на автопилот посреди дороги и отправился в магазин за чипсами и газировкой. Он спокойно совершил покупки и догнал уехавшую машину.

«Водителя, который спровоцировал опасную ситуацию в плотном дорожном потоке, привлекли к ответственности мои коллеги из Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве.

Полицейские обнаружили видеозапись в интернете. На ней видно, как мужчина останавливает автомобиль посреди проезжей части на оживлённой улице. Нарушитель включает автопилот, выходит из машины и направляется в магазин. Автомобиль продолжает самостоятельное движение, тем самым создавая риск ДТП», – написала Волк в своём Телеграм-канале.

В отношении 29-летнего блогера составили два протокола по следующим статьям КоАП РФ:

По части 1 статьи 12.29 КоАП РФ: водитель покинул транспортное средство, не обеспечив его неподвижность, нарушив таким образом правила дорожного движения. Штраф — 500 рублей;

водитель покинул транспортное средство, не обеспечив его неподвижность, нарушив таким образом правила дорожного движения. Штраф — 500 рублей; По части 5 статьи 12.19 КоАП РФ: остановка автомобиля в неположенном месте – посреди проезжей части на оживлённой улице, что создаёт угрозу безопасности дорожного движения и провоцирует заторы. В Москве штраф за это нарушение составляет 3000 рублей.

Блогер Хиза оставил машину на автопилоте в пробке: что ему грозило бы в случае ДТП?