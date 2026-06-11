Стартовали продажи кроссовера Jeland J6: стоимость, характеристики, комплектации
Три варианта оснащения, передний привод и 147-сильный турбомотор.
Новый российский автобренд Jeland объявил о старте продаж своей первой модели – кроссовера J6, официальная презентация которого состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в начале июня. Автомобиль доступен для покупки в трёх комплектациях и стоит от 2 290 000 рублей.
Jeland J6 представляет собой компактный кроссовер с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. Паркетник оборудован багажником объёмом 480 литров (до 1180 л со сложёнными сиденьями), фаркопом для буксировки прицепа массой до 750 кг и рейлингами на крыше, выдерживающими 75 кг груза.
Комплектации и цены Jeland J6
«Актив», 2 290 000 рублей:
- Полностью светодиодная оптика;
- Кондиционер и пакет зимних опций (обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя);
- 9-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto;
- 8-дюймовая цифровая приборная панель;
- 17-дюймовые литые диски.
«Комфорт», 2 549 000 рублей:
- Противотуманные фары и электропривод багажника;
- Салон, отделанный искусственной кожей;
- Двухзонный климат-контроль;
- Электропривод водительского сиденья;
- Увеличенный 13,2-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков аудиосистемы;
- Камера заднего вида;
- Стильные 18-дюймовые диски шириной 235 мм.
«Престиж», 2 699 000 рублей:
- Большая панорамная крыша площадью 1,45 м²;
- Многослойные передние стёкла для улучшенной шумоизоляции;
- Интерьерная подсветка салона;
- Передние сиденья с подогревом, вентиляцией и электрической регулировкой; обогрев задних сидений;
- Комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль и систему панорамного обзора 540°.
- Аудиосистема с восемью динамиками.
- Беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт.
Если вы задумались о приобретении Jeland J6, то можете рассчитать платеж с помощью нашего калькулятора автокредита. Просто укажите стоимость автомобиля и желаемый срок договора.
На старте продаж кроссовер доступен в четырёх цветах: белый перламутр, мокрый асфальт, чёрная жемчужина и тёмный изумруд.
Выпуск кроссоверов Jeland J6 организован на автозаводе «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург). Сборка осуществляется по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов.
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