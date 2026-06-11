Стартовали продажи кроссовера Jeland J6: стоимость, характеристики, комплектации

Три варианта оснащения, передний привод и 147-сильный турбомотор.

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Новый российский автобренд Jeland объявил о старте продаж своей первой модели – кроссовера J6, официальная презентация которого состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в начале июня. Автомобиль доступен для покупки в трёх комплектациях и стоит от 2 290 000 рублей.

Jeland J6 представляет собой компактный кроссовер с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. Паркетник оборудован багажником объёмом 480 литров (до 1180 л со сложёнными сиденьями), фаркопом для буксировки прицепа массой до 750 кг и рейлингами на крыше, выдерживающими 75 кг груза.

Комплектации и цены Jeland J6

«Актив», 2 290 000 рублей:

Полностью светодиодная оптика;

Кондиционер и пакет зимних опций (обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя);

9-дюймовый сенсорный экран медиасистемы с беспроводным подключением Apple CarPlay и Android Auto;

8-дюймовая цифровая приборная панель;

17-дюймовые литые диски.

«Комфорт», 2 549 000 рублей:

Противотуманные фары и электропривод багажника;

Салон, отделанный искусственной кожей;

Двухзонный климат-контроль;

Электропривод водительского сиденья;

Увеличенный 13,2-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков аудиосистемы;

Камера заднего вида;

Стильные 18-дюймовые диски шириной 235 мм.

«Престиж», 2 699 000 рублей:

Большая панорамная крыша площадью 1,45 м²;

Многослойные передние стёкла для улучшенной шумоизоляции;

Интерьерная подсветка салона;

Передние сиденья с подогревом, вентиляцией и электрической регулировкой; обогрев задних сидений;

Комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS, включая адаптивный круиз-контроль и систему панорамного обзора 540°.

Аудиосистема с восемью динамиками.

Беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт.

Если вы задумались о приобретении Jeland J6, то можете рассчитать платеж с помощью нашего калькулятора автокредита. Просто укажите стоимость автомобиля и желаемый срок договора.

На старте продаж кроссовер доступен в четырёх цветах: белый перламутр, мокрый асфальт, чёрная жемчужина и тёмный изумруд.

Выпуск кроссоверов Jeland J6 организован на автозаводе «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург). Сборка осуществляется по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов.

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