АвтоВАЗ отреагировал на скандал в автосалоне в Санкт-Петербурге

Компания пригрозила дилерскому центру серьёзными последствиями.

© Александр Иванов/РИА Новости

Ведущий российский автоконцерн АвтоВАЗ в курсе ситуации, произошедшей в одном из официальных дилерских центров Lada в Санкт-Петербурге, и уже начал проверку по факту возможного нарушения правил продажи автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В пятницу утром, 11 июня, в Телеграм-канале «Ридовка» появилось видео, на котором котором сотрудник шоурума пытается продать клиенту битый Lada Largus, заверяя, что машина целая и без пробега. Хотя визуально были видны следы удара в заднюю часть, перекрашенные элементы, признаки разборки кузова, а также вырезанные задние крылья. При этом сам автомобиль был 2023 года выпуска, а документы клиенту так и не показали.

Закончилась история тем, что потенциальному покупателю сказали, будто автомобиль уже продан, хотя незадолго до этого он был доступен для покупки по некой акции. Сотрудники салона отказались от дальнейшего разговора, объясняться с клиентом пришлось только одной сотруднице. Директор же выйти к клиенту отказался.

«АвтоВАЗ оперативно начал всестороннюю проверку фактов, продемонстрированных на видео одним из клиентов, и считает сложившуюся ситуацию недопустимой для официального дилера марки Lada», – сказано в заявлении пресс-службы тольяттинского автоконцерна.

На АвтоВАЗе пообещали принять строгие меры по отношению к данному автосалону. Если информация о нарушении подтвердится, то дилерский центр лишится разрешения на продажу автомобилей Lada.

«На основании материалов проверки и в случае получения доказательств нарушений к данному ДЦ будут применены максимально строгие меры воздействия как в финансовом, так и в юридическом аспекте, вплоть до отзыва лицензии», – рассказали в представительстве компании.

В автосалонах Lada появились машины абсолютно новой марки