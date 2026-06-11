АвтоВАЗ проводит беспрецедентные испытания Lada Azimut

Как Lada Azimut готовят к самым суровым условиям эксплуатации.

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Будущий флагман АвтоВАЗа – кроссовер Lada Azimut – проходит новые тесты, которым прежде не подвергалась ни одна модель тольяттинского концерна. О том, что это за испытания, подробно рассказали в пресс-службе компании.

В научно-техническом центре компании в Тольятти запущен новый испытательный вибростенд, позволяющий проводить высокотехнологичное моделирование экстремальных дорожных и климатических условий.

В компьютер, контролирующий работу стенда, загружены данные с реальных испытаний «Азимута» на тестовом полигоне в Сосновке – все вибрации и удары, которые передались кузову. Эти данные воспроизводятся на стенде при помощи мощных гидроцилиндров, что помогает проверить надежность деталей, узлов и агрегатов.

© АВТОВАЗ

Мало того, стенд способен имитировать экстремальные погодные условия – от мороза -40 °C до жары +60 °C, что также повышает реалистичность тестов.

«Испытания автомобиля в камере продлятся 250 часов, таким образом будет сымитирована 8-летняя эксплуатация», – подчеркнули на АвтоВАЗе.

Запуск серийного производства Lada Azimut запланирован на период с июля по сентябрь. В продаже кроссовер появится до конца 2026 года.

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