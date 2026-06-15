Российский топливный союз: дефицита бензина на АЗС в Москве нет

Столичных автомобилистов успокоили на фоне слухов в Телеграм-каналах.

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На автозаправочных станциях (АЗС) в Москве нет дефицита топлива. Об этом на фоне публикаций в соцсетях заявил Российский топливный союз (РТС).

В конце прошлой недели в ряде Телеграм-каналов появилась информация о том, что на столичных заправках ограничили продажу бензина и солярки – от 20 до 40 литров на один автомобиль.

«Автомобильные заправочные станции в Москве обеспечены топливом, продажа бензина происходит в штатном режиме», – сказано в сообщении РТС, опубликованном агентством городских новостей «Москва».

С конца мая лимит на продажу автомобильного топлива действует в Крыму и Севастополе, а в июне подобные меры были введены в Краснодарском крае и Татарстане.

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