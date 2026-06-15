Россиянам рассказали о беспрецедентной мере на фоне ситуации с топливом

На российских заправках появится топливо с повышенным содержанием серы.

Во избежание дефицита топлива правительство России разрешило ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с показателями экологичности ниже современных стандартов. Об этом узнал «Коммерсантъ» из своих источников.

Речь идёт о выпуске топлива, маркированного как «Евро-5», которое по своему химическому составу соответствует устаревшему классу «Евро-3». Это решение может смягчить проблему нехватки горючего в некоторых регионах страны, но несёт в себе риски для автовладельцев.

Ключевое отличие разрешенного топлива от стандартного «Евро-5» заключается в многократном увеличении допустимого содержания серы, которое по действующим нормам ограничено 10 мг/кг:

Для бензина: порог поднят со стандартных до 150 мг/кг;

порог поднят со стандартных до 150 мг/кг; Для дизельного топлива: допустимый уровень серы увеличен до 350 мг/кг.

«Повышенное содержание серы негативно влияет на современные автомобили, оснащённые системами контроля выбросов и сложной электроникой. При сгорании такого топлива образуются агрессивные соединения, которые ускоряют износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов», — объяснил собеседник «Коммерсанта».

Помимо послабления по содержанию серы, расширены допуски по другим компонентам: доля ароматических углеводородов в бензине может достигать 42%, разрешено также использование монометиланилина (1%) и этанола (5%) в качестве октаноповышающих присадок.

Стоит отметить, что соответствующее постановление было принято ещё осенью 2025 года и предусмотрено до 1 мая 2026-го. Теперь оно продлено — на сколько именно, не уточняется. Официального заявления властей по данному поводу не поступало.

Разрешение на выпуск менее качественного топлива является частью комплекса экстренных мер по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. До 31 июля действует полный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, трейдерам до этой даты запрещён вывоз дизтоплива.

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