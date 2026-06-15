Toyota одолела BMW и Cadillac в «24 часах Ле-Мана»

Три всемирно известных автопроизводителя разыграли между собой победу в 94-м издании «Ле-Мана».

© Julien Delfosse/Keystone Press Agency/Global Look Press

В прошедшие выходные, 13-14 июня, на легендарной трассе Сартэ на северо-западе Франции прошла 94-я в истории гонка «24 часа Ле-Мана». Победу в эпичном сражении трёх производителей из трёх разных стран одержала Toyota, не выигрывавшая в знаменитом марафоне с 2022 года.

© Charly Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Toyota не относилась к числу топ-фаворитов, и на дистанцию суточного марафона два гиперкара GR010 Hybrid ушли лишь с 14-й и 15-й позиций. Однако неожиданный тактический ход в первый час гонки позволил «японцам» совершить рывок вперёд: команда позвала обе машины на пит-стоп уже через полчаса после старта, чтобы вывести их на свободную трассу и избежать потери времени за конкурентами.

Решение сполна окупилось: после остановок соперников в боксах Toyota включилась в борьбу за лидерство, а ночью вышла вперёд, опередив обладателей поула из BMW и Cadillac, которые были быстры всю лемановскую неделю. Брендон Хартли, Рио Хиракава и Себастьен Буэми на гиперкаре #8 и их товарищи из экипажа #7 Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Ник де Врис даже поборолись между собой.

Однако второе из двух появлений автомобиля безопасности в воскресенье утром — оно потребовалось для ремонта барьеров после тяжёлой аварии экипажа российского гонщика Тимура Богуславского в классе LMGT3 — обнулило сражение за лидерство. К борьбе двух Toyota подключились гиперкары #12 Cadillac и #20 BMW, и это японо-американо-немецкое противостояние длилось большую часть оставшейся дистанции. Они несколько раз сменяли друг друга впереди.

© Andrea Lorenzina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лишь за три часа до клетчатого флага «семёрка» Toyota закрепилась на лидирующей позиции после того, как в прямой борьбе прошла Cadillac. BMW выпала из числа претендентов на победу после медленного заезда на очередной пит-стоп, но по крайней мере на последнем часу гонки Робин Фрийнс, Рене Раст и Шелдон ван дер Линде навязали конкуренцию второму экипажу японской марки и в итоге отобрали у него второе место.

Таким образом, победного дубля Toyota не случилось. Но самое главное японский производитель сделал: проводивший финальную смену Кобаяси финишировал первым с отрывом 10,9 секунды. Эта победа стала для тойотовцев первой за последние четыре года и шестой в истории их выступлений в Ле-Мане.

Результаты «24 часов Ле-Мана» 2026 года, топ-5

Toyota Racing №7 (Камуи Кобаяси, Майк Конвей, Ник де Врис) — 24:03.01,030. BMW M Team WRT №20 (Робин Фрийнс, Рене Раст, Шелдон ван дер Линде) — +10,913. Toyota Racing №8 (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рио Хиракава) — +20,417. Cadillac Hertz Team JOTA №12 (Норман Нато, Уилл Стивенс, Луи Делетраз) — +32,381. Ferrari AF Corse №51 (Алессандро Пьергвиди, Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо) — +2.22,423.

Неудачно сложился в этом году суточный марафон для Ferrari, которая выиграла три предыдущих «Ле-Мана». Отсутствие скорости, технические проблемы и штрафы не позволили итальянской марке подняться выше пятого места. Причём быстрейший экипаж уступил победителям почти две с половиной минуты, что даже по меркам такой длинной гонки, как «24 часа Ле-Мана», очень много.

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