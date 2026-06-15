Терпящий бедствие немецкий автогигант уволит почти 20 тысяч сотрудников

Последствие кризиса в европейском автопроме.

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Немецкий автогигант Volkswagen Group готовит очередные экстренные меры по сокращению расходов на фоне кризиса. До конца года концерн сократит около 20 тысяч сотрудников на своих заводах в Германии, пишет Reuters.

Несмотря на миллиардную экономию и сокращение производственных мощностей, прибыль VW продолжает падать. В первом квартале 2026 года доход компании составил 1,56 млрд евро, что на 28,4% меньше, чем в январе-марте прошлого года (2,19 млрд евро).

«Наша бизнес-модель, успешная на протяжении десятилетий, сегодня больше не работает», — признает генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме.

По словам топ-менеджера, в целях дальнейшего уменьшения затрат VW к концу 2026 года сократит 19 тысяч сотрудников с предприятий в Германии. Это часть плана по уменьшению годовых расходов на 6 млрд евро к 2030 году. Общее сокращение штата на немецких заводах концерна к этому времени должно составить около 28 тысяч человек.

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