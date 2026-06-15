Новый победитель и сенсационные результаты: как прошёл этап RDS GP-2026 в Нижнем Новгороде

Оба финалиста третьего этапа сезона-2026 добились своего лучшего достижения в главном чемпионате страны по дрифту.

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13 и 14 июня в Нижнем Новгороде прошел третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии 2026 года. Уик-энд на трассе «Нижегородское кольцо» подарил главному чемпионату страны по дрифту нового победителя в лице Илья Попова, а Сергей Кузнецов добился лучшего в своей карьере результата. Подиум дополнил Тимофей Добровольский, который впервые в сезоне-2026 лишил ирландца Томми Кайли возможности попасть в тройку призёров.

На стадии Топ-32 сенсаций не произошло, если не считать поражения Артёма Лейтиса из Carville Racing. На предыдущем этапе он смог пробиться в полуфинал, но на сей раз не сумел пройти даже в Топ-16. В четвертьфинал не попал призёр первого этапа Пётр Бородин (Takayama Forward Auto), потерпевший поражение в дуэли с Сергеем Кузнецовым (Fresh Racing).

© РДС

Московская команда Fresh Racing сделала серьёзную заявку на победу по итогам этапа, когда в Топ-8 прошли три из четырёх её спортсменов. Затем двое из них пробились в полуфинал: Томми Кайли взял верх над Антоном Козловым (Carville Racing), а Сергей Кузнецов победил лидера Takayama Forward Auto Георгия Чивчяна, допустившего непривычную для себя ошибку и отправившегося в разворот после контакта с машиной соперника. Из фаворитов за пределами Топ-4 оказался и Аркадий Цареградцев — лидер «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» все парные заезды проводил исключительно с напарниками по команде. Но если победить Владислава Попова Цареградцеву удалось, то в дуэли с Ильёй Поповым двукратный чемпион RDS GP потерпел поражение.

В полуфинале Томми Кайли уступил в битве с сокомандником по Fresh Racing Сергеем Кузнецовым, а Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto) проиграл в хите с Ильёй Поповым («Systeme Electric Одержимые Моторспорт»). В решающей дуэли уик-энда сошлись два пилота, для каждого из которых победа в Нижнем Новгороде стала бы дебютным в RDS GP успехом.

Сильнейшим в противостоянии Попова и Кузнецова стал Илья, выигравший этап на «Нижегородском кольце». Но и второе место Кузнецова стало лучшим для спортсмена результатом за всё время его участия в Гран-При Российской Дрифт Серии.

© РДС

«Я очень рад, особенно выиграть в Нижнем Новгороде! Для меня эта трасса всегда тяжело давалась, поэтому сейчас я безумно счастлив, что именно здесь получилось победить», – поделился первыми эмоциями после финального заезда Илья Попов.

За третье место сразились Добровольский и Кайли, каждый из которых выдал очень яркие и агрессивные проезды как в роли лидера, так и в роли преследователя. Решением судей победителем в этой паре был назван Тимофей, который впервые в сезоне-2026 оставил Томми вне подиума. И сделал это на трассе, которую ирландский легионер Fresh Racing назвал своей любимой из всех российских автодромов, где дебютанту RDS GP уже довелось поездить.

© РДС

Гран-При РДС 2026. 3-й этап. «Нижегородское кольцо». Личный зачёт. Топ-3:

Илья Попов (Сочи, «Systeme Electric Одержимые Моторспорт») — 260 баллов; Сергей Кузнецов (Самара, Fresh Racing) — 193 балла; Тимофей Добровольский (Москва, Takayama Forward Auto) — 160 баллов.

Гран-При РДС 2026. 3-й этап. «Нижегородское кольцо». Командный зачёт. Топ-3:

Systeme Electric Одержимые Моторспорт — 352 балла; Fresh Racing — 322 балла; Takayama Forward Auto — 247 баллов.

Итоги этапа в Нижнем Новгороде на расклад сил в личном и командном зачётах не повлияли. После трёх этапов Кайли продолжает возглавлять турнирную таблицу — двух подряд выходов в финал и попадания в Топ-4 ирландцу хватает, чтобы уверенно лидировать в чемпионской гонке, которая уже перевалила за экватор. Вторую позицию сохраняет Георгий Чивчян, но он всего на десять баллов опережает идущего в турнирной таблице третьим Дамира Идиятулина.

В командном зачёте Fresh Racing возглавляет протоколы, однако Takayama Forward Auto сократила отрыв от лидера, а «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» практически вплотную приблизилась в сражении гоночных коллективов ко второй строчке.

Гран-При РДС 2026. Личный зачёт после трёх этапов. Топ-3:

Томми Кайли (Дангарван, Ирландия, Fresh Racing) — 588 баллов Георгий Чивчян (Красноярск, Takayama Forward Auto) — 403 балла Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) — 393 балла

Гран-При РДС 2026. Командный зачёт после трёх этапов. Топ-3:

Fresh Racing — 1090 баллов Takayama Forward Auto — 802 балла «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» — 753 балла

Вторые учебно-тренировочные сборы (УТС) для юниоров при поддержке программы развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior на «Нижегородском кольце» прошли с участием двух спортсменов. В рамках третьего этапа Гран-При Российской Дрифт Серии на трассу вышли 12-летний Арсений Цареградцев и 14-летний Степан Попов. Сын двукратного чемпиона RDS GP в доминирующем стиле выиграл УТС, показав лучший результат в квалификации, а затем победив во всех трёх юниорских дуэлях.

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Следующий, четвёртый в этом сезоне, этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдёт через месяц — 11 и 12 июля уик-энд дрифта примет автодром ADM Raceway в Москве. Но прежде, 20 июня, на столичном автодроме Moscow Raceway пройдет фестиваль большого дрифта RDS Fest, где поклонники управляемого заноса смогут вновь увидеть многих своих кумиров.

20 июня на Moscow Raceway пройдёт масштабный дрифт-фестиваль RDS Fest