В Москве зафиксирован очередной скачок цен на топливо

Сколько сейчас стоит литра бензина или солярки на столичных заправках?

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

Бензин и дизельное топливо (ДТ) на заправочных станциях (АЗС) в Москве дорожают рекордными темпами третью неделю подряд, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА), с которыми ознакомился «Рамблер/авто».

За неделю, с 8 по 15 июня, средняя стоимость бензина в столице выросла на 34 копейки. В два предыдущих отчётных периода этот показатель составлял 33 и 36 копеек.

Сильнее всего — на 32 копейки — подорожали АИ-95 и АИ-100. Бюджетный АИ-92 вырос в цене на 31 копейку. Дизельное топливо стало дороже на 42 копейки.

Как изменилась стоимость топлива на московских АЗС с 8 по 15 июня:

АИ-92: +31 копейка, с 64,91 до 65,22 рубля;

+31 копейка, с 64,91 до 65,22 рубля; АИ-95: +32 копейки, с 71,76 до 72,08 рубля;

+32 копейки, с 71,76 до 72,08 рубля; АИ-100: +32 копейки, с 97,93 до 98,25 рубля;

+32 копейки, с 97,93 до 98,25 рубля; ДТ: +42 копейки, с 78,86 до 79,28 рубля.

Об изменении цен на бензин и дизельное топливо по всей стране станет известно в среду, 17 июня, когда Росстат опубликует свой еженедельный отчёт.

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