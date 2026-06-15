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Водителям на заметку: названы восемь причин для аннулирования прав

Иван Беликов

В МВД РФ перечислили основания для аннулирования водительских прав.

Водителям на заметку: названы восемь причин для аннулирования прав
© Алексей Филиппов/РИА Новости

В России существует восемь официальных оснований для признания национальных и международных водительских удостоверений недействительными. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на запрос ТАСС.

Знание этих причин поможет водителям избежать неожиданных проблем с законом. Вот полный список оснований, по которым ваше водительское удостоверение может быть аннулировано:

  • Истечение срока действия водительского удостоверения;
  • Изменение персональных данных, содержащихся в водительском удостоверении;
  • Если удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования из-за износа, повреждения или по другим причинам, и сведения в нём невозможно определить визуально;
  • Если водительское удостоверение было выдано на основании документов, которые были признаны подложными (поддельными);
  • Если водительское удостоверение было выдано с нарушением установленного порядка;
  • Поступление заявления об утрате (хищении) водительского удостоверения;
  • Выдача нового водительского удостоверения;
  • Подтверждение наличия у водителя медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению транспортным средством.

Важно помнить, что за управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 12.7 КоАП РФ, это влечёт за собой наложение штрафа в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

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