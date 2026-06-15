Ввоз иномарок в Россию из одной страны рухнул на 39%

Названа причина резкого падения импорта.

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Поставки автомобилей в Россию из Южной Кореи сократились почти в полтора раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы.

Если в январе-мае 2025 года импорт корейских автомобилей в денежном эквиваленте составил $332 млн, то в нынешнем – $202 млн. То есть разница составляет 39%.

Похожая тенденция наблюдается и при сравнении показателей по месяцам. В мае ввоз иномарок из Южной Кореи – опять же, в денежном выражении – составил $53 млн против $85,8 млн, что на 38% меньше показателя за май прошлого года.

«Связано это в первую очередь с введением коммерческого утильсбора на автомобили мощностью свыше 160 л.с. Именно они являлись основой импорта в Россию. Выбор интересных маломощных автомобилей в Корее не столь велик, как в Китае. Соответственно, произошла переориентация каналов ввоза», – объяснил эту тенденцию ещё в середине мая генеральный директор «Автостат» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

В рейтинге импортеров корейских авто Россия сейчас занимает 15-е место. 12 месяцев назад наша страна находилась в этом списке на 10-й строчке.

В Россию почти перестали ввозить б/у иномарки мощнее 160 сил