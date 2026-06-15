Власти Москвы обратились к водителям с предупреждением
Автомобилистам стоит быть особенно внимательными.
До утра вторника, 16 июня, московским автомобилистам следует соблюдать повышенную осторожность. Об опасных условиях на дорогах столицы предупредил Департамент транспорта.
По прогнозу синоптиков, в Москве ожидается ухудшение погоды. На столицу обрушатся сильный ветер и дождь с грозой. В связи с этим возможно ухудшение видимости на дорогах.
Рекомендации Дептранса водителям:
- Соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, учитывая состояние дороги;
- Избегайте резких торможений и перестроений, чтобы не потерять управление над автомобилем.
- Воздержитесь от использования телефона во время движения — в таких погодных условиях требуется максимальная концентрация за рулем;
- Обязательно снижайте скорость перед пешеходными переходами и перекрёстками;
- Не паркуйте автомобили под деревьями и шаткими конструкциями из-за риска падения веток и рекламных щитов.
Пешеходам также следует соблюдать осторожность: перед выходом на проезжую часть нужно убедиться, что водитель вас заметил и успевает остановиться. В тёмное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы стать заметнее для автомобилистов.
Что делать, если машину затопило во время дождя: как возместить ущерб и куда обращаться