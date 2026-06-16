В списке автомобилей для работы в такси появилась ещё одна марка

Обновлённый перечень теперь включает 9 брендов и 29 моделей.

© Jetour; Maksim Konstantinov/Global Look Press

Список автомобилей, допущенных к работе в такси в России, пополнился новой моделью. Причём её марки прежде не было в перечне, составляемом Минпромторгом.

Как следует из текста, опубликованного на портале правовых актов, список легковых автомобилей, имеющих лицензию для коммерческих пассажирских перевозок, получил кроссовер Jetour X70Plus.

«Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства (более 1,5 тысячи баллов)», — прокомментировали в Минпромторге.

Таким образом, перечень автомобилей в такси вырос до 9 марок и 29 модели.

Список автомобилей, одобренных для работы в такси в России:

Lada: Granta, Vesta, Iskra, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;

Granta, Vesta, Iskra, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; Sollers: SP7, SF1;

SP7, SF1; Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space;

I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space; Voyah: Free, Dream, Passion;

Free, Dream, Passion; «Москвич»: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;

3, 3е, 6, 8, М70, М90; Haval: F7, F7x и Jolion;

F7, F7x и Jolion; Tenet: T7;

T7; Umo: модель 5;

модель 5; Jetour: X70Plus.

Закон о локализации такси вступил в силу с 1 марта 2026 года в большинстве регионов России. Отсрочку до 2028 года получили перевозчики в Калининграде и Сибири, на Дальнем Востоке новое требование к таксопаркам станет обязательным с 2030 года.

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