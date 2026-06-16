Aurus отреагировал на слухи о закрытии своего завода

Себестоимость сборки назвали слишком высокой.

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Российский премиальный автобренд Aurus прокомментировал слухи о планах по закрытию завода в Елабуге. Источники утверждают, что компания сменит производственную площадку.

Как написал телеграм-канал «Русский автомобиль», уже в следующем году сборка «Аурусов» может быть переведена на бывшее предприятие Toyota в Санкт-Петербурге, где с недавнего времени выпускают автомобили суббренда Senat. Причина — нерентабельность производства на заводе в Татарстане.

«Просим представителей СМИ критически относиться к неподтверждённым данным и проверять информацию исключительно в официальных источниках компании», — заявил представитель Aurus в разговоре с «Российской газетой».

На сегодняшний день на заводе в Елабуге выпускают седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendant. Параллельно идёт подготовка к запуску рестайлинговой версии Aurus Senat, представленной на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2026 года.

Aurus представил на ПМЭФ-2026 обновленный Senat