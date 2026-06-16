Ситидрайв запускает уникальную опцию для каршеринга в России

Каршеринг без фотоосмотра и штрафов.

© Антон Денисов/РИА Новости

Cервис каршеринга Ситидрайв представил новую уникальную опцию для своих пользователей — «Турбокаско». Эта услуга призвана снять один из главных барьеров при аренде автомобиля: страх получить штраф за повреждения, оставленные предыдущим водителем. Теперь клиенты могут начинать и завершать аренду максимально быстро, не тратя драгоценные минуты на фотофиксацию состояния кузова.

«Мы запускаем новый уникальный режим поездки для рынка, который поможет снизить уровень опасений и при этом даёт максимальную защиту за рулём. «Турбокаско» позволяет не осматривать автомобиль и сэкономить время на осмотре. Клиент просто садится, едет и не переживает что пропустил какую-то царапину», — прокомментировал директор по продукту Ситидрайва Дмитрий Сизяков.

Как это работает?

Опция «Турбокаско» позволяет полностью пропустить процедуру внешнего осмотра авто перед началом аренды и при её завершении. Водителю достаточно просто сесть в автомобиль и начать поездку. Система автоматически берёт на себя риски, связанные с ДТП, если пользователь не виновник, и любыми повреждениями кузова, включая те, что были сделаны до начала аренды и остались незамеченными.

© Ситидрайв

Условия подключения

Подключить «Турбокаско» можно в разделе «Страховка и защита» мобильного приложения Ситидрайва. Чтобы воспользоваться новой защитой, необходимо соответствовать ряду требований:

Возраст водителя — от 20 лет;

Отсутствие ДТП по своей вине в течение последних 6 месяцев;

Наличие уже подключенной базовой опции Каско.

Стоимость услуги составляет +20% к итоговой цене аренды. Однако для активных пользователей Ситидрайва предусмотрены льготы. Участники программы лояльности 4-го уровня («Профи») и 5-го уровня («Звезда дороги») получают дополнительную скидку на эту опцию. Для водителей с максимальным статусом «Звезда дороги» скидка составит полные 20%, что делает услугу бесплатной.

Стоит отметить, что новая опция дополняет существующую линейку страховых продуктов Ситидрайва. В наборе сервиса уже есть базовая защита (ОСАГО и страхование жизни и здоровья водителя и пассажиров), а также Каско с минимальным штрафом и «Суперкаско» (без штрафов за ДТП).

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей и предоставляет машины для поминутной аренды, фиксированного тарифа, пакетных предложений от 2 часов до 7 дней, а также для долгосрочной аренды без оклейки и классического проката. Пользователи могут выбрать автомобиль любого класса и уровня комфортности из автопарка, насчитывающего более 20 000 автомобилей, доступного в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

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