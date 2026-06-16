ФАС нашла виновных в росте цен на топливо в России

На российском топливном рынке выявлен картельный сговор.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила незаконную схему на отечественном топливном рынке. Эти действия могли напрямую повлиять на рост цен на бензин и дизельное топливо на заправках, рассказали в пресс-службе ФАС.

Три крупных нефтетрейдера координировали свои действия на топливной бирже, чтобы выкупать весь доступный объём бензина и дизеля. Это лишало добросовестных участников рынка возможности приобрести топливо по справедливой цене. В результате искусственно созданного дефицита и отсутствия конкуренции участники картельного сговора перепродавали топливо по завышенным ценам.

«Действия нефтетрейдеров могли привести к росту стоимости топлива», — сказано в заявлении ФАС.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если вина компаний будет доказана в суде, им грозят серьёзные административные штрафы в соответствии со статьей 14.32 КоАП РФ. Размер штрафов может исчисляться миллионами рублей и/или процентами от годовой выручки компаний.

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