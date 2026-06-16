Премьера Geely Galaxy Cruiser 700: свыше 1000 л.с., инновационный привод и «режим краба»

Представлен самый мощный и инновационный внедорожник в линейке Geely.

© Geely

Внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700 с подключаемой гибридной установкой официально представлен в Китае. Модель позиционируется как прямой конкурент легендарного Land Rover Defender и обладает выдающимися мощностными характеристиками, передаёт портал CarNewsChina.

Брутальный рамный внедорожник Geely оснащается гибридной силовой установкой с тремя электромоторами, выдающими внушительные 1113 л. с., и бензиновым ДВС-генератором. При этом автомобиль отличается относительно небольшим для своего класса весом: его снаряжённая масса составляет около 2880 кг.

Это обеспечивает впечатляющий показатель удельной мощности — 392 л.с. на тонну, что делает Cruiser 700 одним из лидеров сегмента по соотношению мощности к весу. Для сравнения, конкурент от Chery — Jetour G700 — весит 3063 кг при 295 л.с. на тонну, а BYD YangWang U8 — 3590 кг при 333 л.с. на тонну.

© Geely

Внедорожник имеет полный привод. Причём задняя ось оснащена инновационной схемой с двумя электромоторами, соединенными через вязкостную муфту. Это позволяет равномерно распределять крутящий момент между колёсами, решая главную проблему, особенно характерную для гибридных и электрических машин — когда, например, на скользком покрытии одно колесо начинает буксовать, другое оказывается неподвижным.

Кроме того, Geely Galaxy Cruiser 700 способен преодолевать брод глубиной до 800 мм, а также умеет «ходить крабом», то есть ездить по диагонали, и разворачиваться в буквальном смысле на одном месте.

© Geely

На крыше внедорожника установлен лидар, что говорит о наличии продвинутой системы помощи водителю G-ASD G-Pilot H5 с функцией автопилота на магистралях и в городе. Также заявлена поддержка спутниковой связи.

В продаже в Китае новинка Geely появится уже в этом году. На следующий год планируется дебют Galaxy Cruiser 700 на международных рынках. Подтверждения по запуску продаж этого внедорожника в России пока не поступало.

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