«Татнефть» прокомментировала ограничение продаж топлива по всей стране

В компании высказались о ситуации на своих заправках.

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Одна из крупнейших сетей автозаправочных станций в России — «Татнефть» — подтвердила информацию о введении лимита на продажи бензина и дизельного топлива. Ограничение на отпуск топлива в одни руки действует по всей стране.

«В настоящий момент на отдельных АЗС действительно были введены ограничения на продажу топлива: на бензин — 30 литров, на дизель — 60 литров, дизельное топливо для грузовых автомобилей — 300 литров. Была информация, что лимит на отпуск введён на отдельных АЗС по всей стране», — цитирует оператора «Татнефти» издание «Бизнес ФМ».

Также в сети заправочных станций подтвердили, что сейчас принимают оплату только наличными.

«К сожалению, на АЗС сейчас принимается только наличный расчёт в связи с проблемами в работе банковских терминалов. Мы работаем над восстановлением их работы», — объяснили в компании.

«Татнефть» — одна из ведущих российских нефтяных компаний, базирующаяся в Республике Татарстан. Её сеть заправок насчитывает более 800 АЗС по всей России.

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