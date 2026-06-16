Новый V8 под капотом: Mercedes-AMG выкатил обновлённые GLE 63 S и GLS 63

Топовые кроссоверы Mercedes-AMG стали ещё «злее».

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Компания Mercedes-AMG официально рассекретила модернизированные версии «заряженных» кроссоверов GLE 63 S 4MATIC+ и GLS 63 4MATIC+. Обе машины обновились не только внешне, но и получили новый двигатель.

Хорошая новость для поклонников «трёхлучевой звезды» заключается в том, что флагманские AMG-версии кроссоверов GLE и GLS по-прежнему оснащаются мотором V8. Ключевое отличие — теперь это новый агрегат M177 EVO, как на обновлённом седане S-Class.

Мотористы в Аффальтербахе провели большую работу, внедрив плоский коленвал, оптимизировав систему впрыска топлива и доработав двойной турбонаддув. Благодаря этому отклик на педаль газа стала резче, мотор охотнее набирает обороты. При том что отдача и тяга не изменились:

Мощность: 612 л.с.

612 л.с. Крутящий момент: 850 Нм (в диапазоне от 2500 до 4500 об/мин);

Стыкуется новый V8 с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией AMG Speedshift TCT и системой полного привода 4Matic+ с изменяемым распределением тяги. Значимым дополнением стала интеграция системы мягкого гибрида второго поколения. Стартер-генератор и 48-вольтовой бортовой сети добавили двигателю 23 л.с. и 205 Нм.

Динамические характеристики кроссоверов сопоставимы с суперкарами:

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+: разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды, максимальная скорость — 280 км/ч.

разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды, максимальная скорость — 280 км/ч. Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+: спринт до сотни занимает 4,2 секунды, максимальная скорость также ограничена на отметке 280 км/ч.

Расход топлива составляет от 13,1 до 13,7 литров на 100 км.

Из других интересных технических решений стоит отметить адаптивную подвеску AMG Ride Control+ с пневмобаллонами. Система имеет несколько режимов работы — так, при выборе режима Trail клиренс увеличивается на 55 мм. Ещё одно любопытное решение — система активного подавления крена AMG Active Ride Control.

Внешне новые GLE 63 S 4MATIC+ и GLS 63 4MATIC+ отличаются от дереформенных новой фирменной решёткой радиатора Panamericana, обновлённой формой воздухозаборников, эксклюзивной светодиодной оптикой и сдвоенными патрубками выхлопной системы.

Запуск продаж новых Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ и GLS 63 4MATIC+ запланирован на осень 2026 года.

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