Россиянам объяснили причины ограничения продажи топлива на АЗС

В Госдуме заявили, что нет ничего критичного в текущей ситуации с бензином и дизтопливом.

Лимиты на продажу топлива на автозаправочных станциях (АЗС) в России носят вынужденный и временный характер. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя ситуацию с бензином и соляркой, которые в некоторых регионах отпускаются в ограниченном количестве.

«Ситуация связана с наложением нескольких факторов одновременно. Сезонность: некоторые НПЗ всегда летом ремонтируются. Так или иначе сказываются временные остановки, связанные с беспилотниками. Все эти лимиты — крайняя и временная мера», – сказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике в разговоре с изданием «Подъём».

Депутат отметил, что в некоторых регионах, в том числе в Крыму, ситуация с топливом налаживается.

«В том же Крыму ситуация уже стабилизировалась, некоторые АЗС без лимита продают топливо. Просто сейчас в каких-то регионах случилось наложение обстоятельств. Ничего критичного нет», — объяснил Ананских.

Первые ограничения на продажу топлива были введены в Крыму в конце мая. В июне подобные меры применили на заправках в Краснодарском крае и Республике Татарстан. А во вторник, 16 июня, крупнейшая сеть заправок «Татнефть» объявила о лимите на отдельных АЗС по всей стране.

«Татнефть» прокомментировала ограничение продаж топлива по всей стране