Рассекречены характеристики и цена нового Audi A6 allroad

Универсал Audi A6 allroad впервые стал гибридом и вырос в ширину.

© Audi

Компания Audi официально представила новое, пятое поколение универсала повышенной проходимости A6 allroad. Модель стала ещё более брутальной и технологичной, при при этом сохранила свои выдающиеся внедорожные качества

Главным изменением во внешности Audi A6 allroad стал переход на «широкофюзеляжную» конструкцию. Кузов новинки на 110 мм шире, чем у стандартного A6 Avant, что в сочетании с фирменными элементами дизайна Allroad и огромными легкосплавными дисками (до 21 дюйма) придаёт автомобилю по-настоящему мощный и внушительный вид.

Внедорожный характер нового A6 allroad подкреплён техническими решениями:

Увеличенный клиренс: дорожный просвет на 34 мм выше в сравнении с A6 Avant;

дорожный просвет на 34 мм выше в сравнении с A6 Avant; Адаптивная пневмоподвеска: входит в стандартное оснащение и имеет диапазон регулировки высоты до 55 мм. Она обеспечивает как динамичную езду по асфальту, так и серьёзный запас хода на пересечённой местности благодаря специальным внедорожным режимам;

входит в стандартное оснащение и имеет диапазон регулировки высоты до 55 мм. Она обеспечивает как динамичную езду по асфальту, так и серьёзный запас хода на пересечённой местности благодаря специальным внедорожным режимам; Оптимизированное рулевое управление: система полного привода quattro дополнена подруливающей задней осью. На низких скоростях задние колёса поворачиваются в противофазе передним для большей манёвренности, а на высоких — в ту же сторону для большей устойчивости.

© Audi

Впервые в истории линейка двигателей Audi A6 allroad полностью электрифицирована. Уже в стандартной комплектации универсал оснащается фирменной системой полного привода quattro. Покупателям доступны два варианта двигателя:

A6 allroad e-tron (PHEV)

Эта подзаряжаемая гибридная версия доступна впервые. Она оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем (252 л.с.) и электромотором (143 л.с.).

Суммарная мощность: 367 л.с.

Крутящий момент: 500 Н·м.

Батарея и зарядка

Ёмкость: 25,9 кВт·ч / 20,7 кВт·ч;

Запас хода на электротяге: до 95 км (по циклу WLTP);

Зарядка: от сети переменного тока мощностью до 11 кВт; Полная зарядка занимает около 2,5 часов;

Функции: рекуперативное торможение с несколькими уровнями настройки, выбор режимов работы (EV или гибридный) и возможность задать целевой уровень заряда через систему MMI.

V6 TDI (дизель)

3,0-литровый дизельный двигатель развивает 299 л.с.и 580 Н·м крутящего момента. Для повышения эффективности в нём используется технология MHEV plus, включающая три электрифицированных компонента:

Стартер-генератор с ременным приводом: добавляет до 18 кВт (24 л.с.) дополнительной мощности.

Электроприводной компрессор (EPC): обеспечивает мгновенный отклик на нажатие педали газа.

Центральным элементом интерьера нового A6 allroad является панорамная приборная панель Audi MMI, объединяющая 11,9-дюймовую виртуальную приборку и 14,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. Опционально доступен второй экран диагональю 10,9 дюйма для пассажира.

Старт продаж новинки намечен на осень 2026 года. Заказы в Европе начнут принимать уже с 18 июня, а базовая стоимость составит €77 250 или 5,5 млн рублей по текущему обменному курсу.

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