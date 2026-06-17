Автокредиты в России стали доступнее: зафиксирован годовой минимум по отказам

Россиянам стали реже отказывать в выдаче кредитов на покупку авто.

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Доля отказов банков по автокредитам в России снижается четвертый месяц подряд и в мае 2026 года достигла минимального значения за последние 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился «Рамблер/авто».

Доля отказов по заявкам на автокредиты в мае 2026 года составила 73%. Это на 10% меньше, чем в мае 2025 года (83,8%) и на 2% меньше в сравнении с апрелем текущего года (75,8%).

«В последние месяцы доля отказов по заявкам на автокредиты постепенно сокращается, хотя все еще остается на довольно высоком уровне – более 70%. Снижение ключевой ставки ЦБ и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики стимулируют некоторое оживление кредитной активности», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшие доли отказов по заявкам на автокредиты в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на автокредиты) в мае 2026 года были отмечены в Иркутской области (85,0%), Алтайском (82,7%) и Красноярском (82,2%) краях, а также в Республике Крым (81,0%) и Кемеровской области (79,8%).

В свою очередь, наименьшие доли отказов в топ-30 регионов были зафиксированы в Санкт-Петербурге (65,2%), Республике Татарстан (65,9%), Республике Чувашия (66,2%), Нижегородской (66,3%) и Вологодской (67,4%) областях. В Москве это значение составило 69,4%.

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