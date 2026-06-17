На заправках «Татнефти» сняты почти все ограничения на продажу топлива

Лимит теперь действует лишь на одну марку бензина.

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Сеть автозаправочных станций «Татнефть» отменила большинство ограничений, введённых на продажу топлива. Об этом в среду, 17 июня, сообщил источник в компании.

Накануне в «Татнефти» подтвердили, что на их заправках по всей стране введены лимиты на отпуск топлива в одни руки: бензин — максимум 30 литров, дизтопливо — 60 литров, дизтопливо для грузовиков — до 300 литров.

Как объяснил источник, временные ограничения были введены для того, чтобы избежать ажиотажа на заправках и равномерно обеспечить клиентов топливом в период повышенной нагрузки. Лимиты на АИ-92 и дизельное топливо уже сняты.

«По АИ-95 лимиты — 30 литров — пока сохраняются», — приводит «Интерфакс» слова представителя «Татнефти».

Кроме того, к настоящему моменту на заправках компании полностью устранены сбои в работе терминалов безналичного расчёта. Ранее они не работали из-за перебоев со связью.

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