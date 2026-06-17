Цены на бензин вышли из-под контроля: установлен новый рекорд

Что происходит с ценами на бензин и солярку на заправках? Отчёт за последнюю неделю.

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Вторую неделю подряд бензин на российских автозаправочных станциях (АЗС) подорожал на 60+ копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата по итогам мониторинга цен на более чем 1800 заправках в 280 городах.

С 9 по 15 июня средняя розничная стоимость бензина выросла с 68,45 до 69,11 рублей. Таким образом, недельная прибавка составила 66 копеек — это новый рекорд как минимум в 2026 году. Предыдущий рекордный показатель в 62 копейки был зафиксирован неделей ранее. Солярка вторую неделю подряд дорожает на 66 копеек.

Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России со 9 по 15 июня:

АИ-92: +66 копеек, с 64,75 до 65,41 рубля;

+66 копеек, с 64,75 до 65,41 рубля; АИ-95 : +67 копеек, с 70,44 до 71,11 рубля;

: +67 копеек, с 70,44 до 71,11 рубля; АИ-98 и выше: +36 копеек, с 95,02 до 95,38 рубля;

+36 копеек, с 95,02 до 95,38 рубля; ДТ: +66 копеек, с 80,12 до 80,78 рубля.

Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:

9–15 июня: +66 копеек;

2–8 июня: +62 копейки;

26 мая – 1 июня: +30 копеек;

19–25 мая: +23 копейки;

12–18 мая: +8 копеек;

5–12 мая: +4 копейки;

28 апреля — 4 мая: +8 копеек;

21–27 апреля: +5 копеек;

14–20 апреля: +14 копеек;

6–13 апреля: +6 копеек;

30 марта — 6 апреля: +12 копеек;

23–30 марта: +18 копеек;

16–23 марта: +24 копейки;

10–16 марта: +16 копеек;

2–10 марта: +9 копеек;

24 февраля — 2 марта: +4 копейки;

16–24 февраля: +17 копеек;

10–16 февраля: +6 копеек;

3–9 февраля: +14 копеек;

27 января — 2 февраля: +18 копеек;

20–26 января: без изменений (65,47 рубля);

13–19 января: +8 копеек;

1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.

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