Цены на бензин вышли из-под контроля: установлен новый рекорд
Что происходит с ценами на бензин и солярку на заправках? Отчёт за последнюю неделю.
Вторую неделю подряд бензин на российских автозаправочных станциях (АЗС) подорожал на 60+ копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата по итогам мониторинга цен на более чем 1800 заправках в 280 городах.
С 9 по 15 июня средняя розничная стоимость бензина выросла с 68,45 до 69,11 рублей. Таким образом, недельная прибавка составила 66 копеек — это новый рекорд как минимум в 2026 году. Предыдущий рекордный показатель в 62 копейки был зафиксирован неделей ранее. Солярка вторую неделю подряд дорожает на 66 копеек.
Динамика средних розничных цен на автомобильное топливо в России со 9 по 15 июня:
- АИ-92: +66 копеек, с 64,75 до 65,41 рубля;
- АИ-95: +67 копеек, с 70,44 до 71,11 рубля;
- АИ-98 и выше: +36 копеек, с 95,02 до 95,38 рубля;
- ДТ: +66 копеек, с 80,12 до 80,78 рубля.
Как менялась средняя розничная цена бензина в России с начала года:
- 9–15 июня: +66 копеек;
- 2–8 июня: +62 копейки;
- 26 мая – 1 июня: +30 копеек;
- 19–25 мая: +23 копейки;
- 12–18 мая: +8 копеек;
- 5–12 мая: +4 копейки;
- 28 апреля — 4 мая: +8 копеек;
- 21–27 апреля: +5 копеек;
- 14–20 апреля: +14 копеек;
- 6–13 апреля: +6 копеек;
- 30 марта — 6 апреля: +12 копеек;
- 23–30 марта: +18 копеек;
- 16–23 марта: +24 копейки;
- 10–16 марта: +16 копеек;
- 2–10 марта: +9 копеек;
- 24 февраля — 2 марта: +4 копейки;
- 16–24 февраля: +17 копеек;
- 10–16 февраля: +6 копеек;
- 3–9 февраля: +14 копеек;
- 27 января — 2 февраля: +18 копеек;
- 20–26 января: без изменений (65,47 рубля);
- 13–19 января: +8 копеек;
- 1–12 января: средняя стоимость за литр — 65,39 рубля.
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