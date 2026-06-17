Российские автолюбители бросились скупать японские машины

Спрос на автомобили японских марок взлетел в три раза.

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Японские автопроизводители массово ушли из России в 2022 году и возвращаться пока не собираются. Однако продажи их автомобилей в нашей стране в последнее время растут, причём весьма стремительно.

Если в январе-мае прошлого года продажи «японцев» без пробега, поставляемых на российский рынок по параллельному импорту, составляли всего 10,5 тысяч штук, то за аналогичный период 2026 года их реализация увеличилась в три раза. За первые пять месяцев продано в общей сумме 30,9 тысячи авто.

«77% японских автомобилей, проданных у нас в этом году, были собраны в Китае», — рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков в своём Телеграм-канале.

Самой востребованной японской маркой среди россиян является Toyota. За январь-май продано 12 717 новых машин, что на 98% больше в сравнении с этим периодом в 2025 году.

Топ-10 самых востребованных японских марок автомобилей в России:

Toyota — 12 717 штук (+98% по сравнению с январём-маем 2025 года) Mazda — 9 330 (+855%); Honda — 2 770 (+328%); Nissan — 2 062 (+451%); Lexus — 1 766 (+74%); Mitsubishi — 1 022 (+177%); Suzuki — 722 (+224%); Subaru — 229 (+11%); Infiniti — 194 (+140%); Daihatsu — 17 (+6%).

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