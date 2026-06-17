В Россию везут новую версию GWM Poer. Уже известна стоимость

Таких модификаций в российской линейке GWM Poer ещё не было.

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Один из самых популярных в России пикапов — китайский GWM Poer — получит новую модификацию. Новинка появится в продаже уже в ближайшие недели, сообщает пресс-служба российского подразделения Great Wall Motor.

Пока GWM Poer предлагается покупателям в России исключительно с автоматической коробкой передач — 8-ступенчатой в связке с бензиновым турбомотором объёмом 2,0 литра или 9-ступенчатой с 2,4-литровым турбодизелем. Теперь же в гамме появится 6-ступенчатая механическая коробка передач.

С механикой будут сочетаться оба варианта двигателей:

Бензиновый 2,0-литровый турбомотор: 218 л.с., 380 Нм крутящего момента. Расход топлива в смешанном цикле составляет 10,3 л/100 км.

218 л.с., 380 Нм крутящего момента. Расход топлива в смешанном цикле составляет 10,3 л/100 км. Дизель 2,4 турбо: 163 л.с., 400 Нм крутящего момента. Расход топлива в смешанном цикле — 7,6 л/100 км.

В паре с механической коробкой работает система подключаемого полного привода Part-Time. Это классическое решение для рамных внедорожников и пикапов, которое ценится за надёжность, выносливость и эффективность вне дорог с твёрдым покрытием. При такой схеме передние колёса подключаются жёстко, а межосевой дифференциал отсутствует.

Модификация GWM Poer с механической трансмиссией получила собственное оформление, подчёркивающее утилитарный характер пикапа:

Новая решётка радиатора с оригинальным рисунком и крупной серебристой эмблемой;

Полностью светодиодная оптика и 17-дюймовые легкосплавные диски;

Отсутствие хрома во внешней отделке;

Передний бампер с противотуманными фарами и защитной накладкой из неокрашенного пластика;

Фирменная выштамповка с названием бренда GWM на заднем борту.

Автомобиль будет доступен в пяти цветах кузова: чёрный, серый, синий, красный и белый. Интерьер выполнен в чёрном цвете.

Стоимость GWM Poer с механической коробкой передач составит 3 449 000 рублей. Обе версии двигателей будут стоить одинаково. Старт продаж намечен на конец июня.

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