Раскрыт план по запуску беспилотных такси в Москве

Столица России готовится к запуску автономных такси.

© Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Уже скоро жители и гости Москвы смогут заказать такси без водителя. О планах по запуску роботакси стало известно из материалов, обнародованных Минтрансом РФ на выставке в Совете Федерации.

Запуск запланирован уже в 2026 году. Курсировать автономные такси будут в новых районах Москвы. Причём речь идёт не только о тестовом запуске, половина автопарка будет доступна для заказа.

«200 автономных такси будут курсировать по Москве, из которых 100 будут доступны для заказа, и 100 — для развития технологии», — приводит ТАСС планы Минтранса.

В настоящее время сервис беспилотных такси уже проходит испытания в Москве, наукограде Иннополисе и на федеральной территории «Сириус».

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