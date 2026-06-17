Бум «электричек» в России: спрос на электрокары и гибриды подскочил на 88%

Продажи новых машин на электричестве выросли почти вдвое.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Электрические и гибридные автомобили набирают популярность в России. За последний год их продажи выросли почти на 90% и достигли показателя в 44 тысячи.

Как рассказал Дмитрий Чернов, курирующий в Минпромторге РФ автомобильную промышленность, спрос на электрокары и гибриды вырос на 88%.

«За 5 месяцев мы продали более 44 тысяч новых „электричек“ и гибридов. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит слова Чернова новостное агентство «Прайм».

По состоянию на начало 2026 года на учёте в ГИБДД состояло 192,6 тысячи электромобилей и гибридов. Из них: 80 тысяч «чистых» электрокаров, 112,6 тысячи — гибриды.

Электромобили и гибриды: основные виды, их плюсы и минусы