Названа причина каждой пятой аварии на российских дорогах

Обнародована статистика ДТП в России за 2025 год.

В 2025 году на российских дорогах произошло 128 793 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). Это на 2,5% меньше по сравнению с предыдущим годом, следует из отчёта Научного центра БДД МВД России, с которым ознакомился «Рамблер/авто».

Судя по статистике, практически каждое пятое ДТП в прошлом году случилось из-за превышения допустимой скорости. По этой причине за 12 месяцев 2025 года случилось 23 938 аварий — 18,6% от общего количества.

На втором месте в списке самых частых причин аварий на российских дорогах находится несоблюдение очерёдности проезда — 22 107 случаев (17,2%). Также отметку в десять тысяч случаев преодолели ДТП из-за нарушения правил расположения автомобиля на дороге и несоблюдения дистанции:

Несоответствие скорости конкретным условиям движения — 23 938 аварий (18,6%);

Несоблюдение очередности проезда — 22 107 (17,2%);

Нарушение правил расположения ТС на проезжей части — 12 819 (10%);

Неправильный выбор дистанции — 11 917 (9,3%);

Нарушение правил проезда пешеходного перехода — 10 608 (8,2%);

Выезд на полосу встречного движения — 9 884 (7,7%).

Стоит отметить, что на 4,1% уменьшилось количество «пьяных» ДТП — до 13,4 тысячи случаев. То есть 10% всех аварий на российских дорогах в 2025 году произошло с участием водителей в состоянии алкогольного (75,9% от общего числа происшествий с нетрезвыми автомобилистами) или наркотического опьянения.

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