Новый автобренд Tenet Plus показал свой первый автомобиль

Дочерняя марка Tenet готовится к выходу на российский рынок.

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Новый российский автобренд Tenet Plus рассекретил свою первую модель — кроссовер L6. В продаже новинка появится уже в ближайшие месяцы, рассказали в пресс-службе марки.

«Первенец» дочерней марки Tenet представляет собой среднеразмерный кроссовер. Официально это не афишируется, но, судя по внешнему виду, Tenet Plus L6 — это локализованная версия китайского Lepas L6, выпускаемого концерном Chery.

Узнать черты «китайца» можно по крупной решётке радиатора с выразительным геометрическим рисунком и дневным ходовым огням (ДХО) с «кошачьими зрачками». Прослеживается сходство с Lepas и по боковым выштамповкам кузова, дизайну 19-дюймовых дисков, а также по узкой световой полосе фонарей, протянувшейся во всю ширину кузова.

Технических подробностей о Tenet Plus L6 пока нет. Оригинальная модель в Китае доступна как в виде «чистого» электромобиля, так и с подзаряжаемым гибридом, и с обычным бензиновым ДВС.

Старт продаж Tenet Plus L6 запланирован на третий квартал 2026 года. Производство модели будет налажено на одном из заводов холдинга «АГР» — не уточняется, на каком именно. Подробная информация о технических характеристиках и комплектациях кроссовера будет представлена отдельно.

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